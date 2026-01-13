Tagebuch-Eintrag zu Wengen 2025

In seiner Biografie verrät Marco Odermatt (28), dass er Tagebuch führt. Und gibt mit abgedruckten Seiten davon auch gleich einen Einblick, wie das bei einem Ski-Star aussieht. Die Seiten, die er veröffentlicht, stammen etwa von den Lauberhornrennen 2025.

Odermatt analysiert dabei nicht nur seine Leistung, sondern hält auch Details über die Einstellungen seiner Ski fest und die Emotionen, die ihn durch den Tag begleitet haben. Nach dem Super-G, den er auf Platz 7 beendet, hält er etwa fest: «Da Trainings nicht voll schnell haben wir dieses Set up probiert, was ganz klar falsch war! Zu aggressiv!» Dies habe dazu geführt, dass der Innenski immer gegriffen habe und der Aussenski weggegangen sei. «Dadurch viele kleine Fehler und konnte mich nicht auf Linie halten.»

Obwohl das Resultat nicht seinen Vorstellungen entsprach, hält Odermatt fest: «War mir im Zimmer schon voll egal – nicht enttäuscht, aber komische Stimmung.» Auch die Notiz, dass Teamkollege Franjo von Allmen (24) seinen ersten Sieg gefeiert hat, darf nicht fehlen.

Tags darauf gewinnt Odermatt die Abfahrt. Er hält fest, dass er mit Nummer 13 gestartet ist und die Verhältnisse perfekt, ruhig und schön waren. Auch das Set up habe wieder gepasst. «Ich konnte mich gut in die Kurven reinbewegen.» Über einzelne Abschnitte wie das Brüggli, Langentreien oder das Ziel-S gibts Stichpunkte wie «Vollgas» oder «geduldig und gut über Ski».

Odermatt schreibt zudem, er sei den ganzen Tag besser drauf gewesen: «Locker und mehr Freude». Er betont weiter: «Immer mit Freude und Lockerheit/Ruhe, einfach fahren – nie hetzen.» Und hält abschliessend fest, dass auch die Party am Abend cool war.