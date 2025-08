Von mediterranem Flair im Tessin bis zu Lavendelfeldern wie in der Provence: Die Schweiz überrascht immer wieder durch ihre Vielfalt an Landschaften – und bietet Ausflugsziele, die an ferne Länder erinnern. Welcher Ort in der Schweiz versetzt dich in Ferienstimmung?

Gewisse Orte im Tessin – wie etwa die Gemeinde Ascona am Lago Maggiore – erinnern mit ihrem warmen Klima und den Palmen am Ufer des Sees an italienische Dörfchen direkt am Mittelmeer. Un gelato, per favore!

Ähnlich wie in der französischen Provence sorgen mancherorts auch in der Schweiz weite violette Lavendelfelder für den entspannenden blumigen Duft – meist in tieferen, sonnigeren Lagen wie dem Wallis oder auch im Kanton Fribourg am Greyerzersee.

Wieso einen teuren Flug bezahlen und stundenlang im Flugzeug eingeengt zwischen möglicherweise unangenehmen Sitznachbarn ausharren, um die Niagarafälle an der Grenze zwischen den USA und Kanada zu bestaunen, wenn der Rheinfall in Schaffhausen nur einen Katzensprung entfernt liegt?

Auch gewisse Gebäude lassen uns an weit entfernte Orte im Ausland denken. Die Martinskapelle in der solothurnischen Verenaschlucht etwa erinnert durch ihre Architektur an typisch griechisch-orthodoxe Gotteshäuser. Zwar fehlt das Meer – doch mit Bächen, Quellen und kleinen Wasserfällen hat auch dieser Ort beruhigende Gewässer zu bieten.

Zurück nach Frankreich, denn hier gibt es den besten Wein. Oder doch nicht? Auch am Genfersee im Kanton Waadt werden weitläufige Rebberge von der Sonne verwöhnt. Es bleibt fraglich, ob ein Ausflug an die französische Riviera unter diesen Umständen nötig ist.