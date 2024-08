Flach, aber nicht langweilig: Die Velorouten führen durch die verschiedensten Regionen in der Schweiz. (Symbolbild)

Mal abgesehen von den Bergen, also dem Alpenzug und den Jurahügeln, ist die Schweiz erstaunlich flach. Zumindest wirkt es so, wenn man das Buch «Flache Schweiz» von Autorin Katrin Gygax durchblättert. In diesem besonderen Reiseführer stellt sie Fahrradstrecken vor, die ohne grössere Höhenmeterschwankungen auskommen und deswegen kaum in die Beine gehen.

Für Menschen, die ohne sportliche Herausforderung auf zwei Rädern die Schweiz entdecken wollen, eignen sich diese vier Einsteigerrouten:

1 Westschweiz: Biel–Neuenburg

Diese Fahrradtour ist aus verschiedenen Gründen anfängerfreundlich. Einer der wichtigsten: Sie führt immer wieder an Bahnhöfen oder Schiffsstegen vorbei, sodass man jederzeit auf den ÖV umsteigen kann, falls einem mitten auf der Strecke die Puste ausgeht.

Die Tour führt erst am Bielerseeufer entlang, wo es idyllische Seeanwesen und Weinberge zu bestaunen gibt. Unterwegs radelt man an zahlreichen Badeanstalten, kleinen Buchten oder Badestegen vorbei.

Die Seilbahn Vinifuni befördert Passagiere vom Winzerdorf Ligerz durch Rebberge auf den ersten Jura-Hügelzug.

Achtung: Kurze Abschnitte der insgesamt 34 Kilometer langen Strecke führen der viel befahrenen Hauptstrasse entlang, weswegen die Tour erst ab einem Alter von 12 Jahren empfohlen ist. Allerdings ist sie für Kinder auf Teilabschnitten ebenfalls sehr gut befahrbar. Zum Beispiel von Biel bis Twann – und dann mit einem Schiff weiter auf die Petersinsel zum Bräteln. Oder mit der Seilbahn Vinifuni ab Ligerz hoch auf den ersten Jura-Hügelzug.

Die wichtigsten Daten:

Strecke: 34 Kilometer, Aufstieg 219 m, Abstieg 218 m

Startpunkt: Bahnhof Biel

Ziel: Bahnhof Neuenburg

2 Nordostschweiz: Dreiländer-Rundfahrt in Basel

Diese Velotour führt fast komplett flach durch drei Länder: Man besucht auf zwei Rädern die Schweiz, Deutschland und Frankreich an einem einzigen Tag. Pässe einpacken nicht vergessen – und ab ins Abenteuer!

Basel mit seinen fast 40 Museen, dem liebevoll gestalteten Zoo und dem schönen Rheinufer ist ein richtiges Paradies für Kunstliebhaber, Kulturinteressierte und Familien. Da sowohl Start- als auch Zielpunkt dieser Velotour am Basler Bahnhof SBB liegen, lohnt es sich, am Tag zuvor oder am Tag nach der Tour noch die Stadt zu entdecken.

Hier kann man baden und entspannen: das Rheinbad Breite, eines der beiden Jugendstil-Badehäuser am Grossbasler Rheinufer.

Diese Tour ist abwechslungsreich und fürs Auge interessant: Sie führt durch die Stadt, am Rheinhafen vorbei, übers Land, dann wieder durchs Industriegebiet. Langweilig wird es nie. Unterwegs gibt es verschiedene Bademöglichkeiten, zum Beispiel das Laguna Badeland in Weil am Rhein.

Die wichtigsten Daten:

Strecke: 32 Kilometer, Aufstieg 182 m, Abstieg 182 m

Startpunkt: Bahnhof Basel SBB

Ziel: Bahnhof Basel SBB

3 Tessin: Bellinzona–Locarno (via Ascona)

Diese Route führt im Wesentlichen immer am Fluss entlang bis zum Lago Maggiore. «Ihr könnt euch nur schwer verfahren», schreibt Katrin Gygax in ihrem Buch. Am Ausgangspunkt, dem Bahnhof Bellinzona, weisen die roten Schilder der regionalen Veloroute 31 nach Ascona. Dabei fährt man auch durch Locarno, wohin man am Ende wieder zurückkehrt.

Die Burgen von Bellinzona gehören zu den Hauptattraktionen im Tessin.

Während Bellinzona in erster Linie für seine Burgen berühmt ist, gelten Locarno und Ascona als ausgesprochen schöne Badeorte.

Die wichtigsten Daten:

Strecke: fast 34 Kilometer, Aufstieg 157 m, Abstieg 193 m

Startpunkt: Bahnhof Bellinzona

Ziel: Bahnhof Locarno

4 Alpenraum: Kandersteg–Spiez

Auf dieser Tour kann man es so richtig sausenlassen, sie führt auf einer Strecke von 31 Kilometern fast nur bergab. Und das in einer der schönsten Landschaften, die die Voralpen zu bieten haben. Das Kandertal, wo der Ausgangspunkt der Velotour liegt, ist eines der beliebtesten Täler im Berner Oberland. Hoch über Kandersteg thront der Oeschinensee, der einen Abstecher wert ist. Zwei Seilbahnen führen vom Dorf aus auf umliegende Berge.

Der Blausee in Kandergrund befindet sich inmitten eines 20 Hektar grossen Naturparks.

Unterwegs kommt man am berühmten Blausee vorbei, der durch seine wunderschöne Farbe verzaubert. Und in Spiez angekommen, warten der See als Badeparadies oder das Schlossmuseum mit seinen wechselnden Kunstausstellungen für einen kultivierten Schlusspunkt.

Die wichtigsten Daten:

Strecke: 32 Kilometer, Aufstieg 269 m, Abstieg 811 m

Startpunkt: Bahnhof Kandersteg

Ziel: Bahnhof Spiez