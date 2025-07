1/6 Campen wie ein König: Der Campingplatz L’Orangérie de Beauregard liegt in einer historischen Parklandschaft im Loiretal. Foto: orangeriedebeauregard.com

Darum gehts Luxuscampingplätze in Europa bieten Ruhe, Natur und Entschleunigung

Angebote reichen von Schokoladendorf bis historischem Schlossgut

Campingplätze mit bis zu 3'000 Parzellen und 15'000 m² Wasserparks Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Moysand Family Camping, Grimstad (Südnorwegen)

Die Definition von Luxus hat sich in den letzten Jahren gewandelt: Ruhe, Zeit und Entschleunigung gelten heute als der «wahre Luxus des Lebens». Es müssen nicht immer seidene Bettwäsche, Butlerservice oder eine Top-Infrastruktur sein. Ebenso wird der Aufenthalt in intakter, schöner Natur mehr denn je als Glück empfunden – der Trumpf des Moysand Family Camping in Südnorwegen. Rund 5 Kilometer östlich der weiss getünchten Altstadt von Grimstad liegt der Campingplatz direkt an der Schärenküste und kann gleich zwei Strände sein Eigen nennen. Fast jede der etwa 130 Tourist-Parzellen blickt auf die Küstenlandschaft. Ein kurzer Fussweg führt zum Neun-Loch-Golfplatz Grimstad; das Ibsen-Museum (hier schrieb der norwegische Nationaldichter sein erstes Werk) ist in zehn Autominuten erreichbar.

2 Camping Hopfensee, Füssen (D)

Alles hat mit einem Kiosk und einem Waschtrog angefangen – in den 50er-Jahren war das. Heute, zwei Generationen später, ist aus dem bescheidenen Fleck ein 5-Sterne-Luxus-Campingplatz geworden – mit Hallenbad, Saunadorf, Physiotherapie und verschiedenen Gesundheitsprogrammen, plus Spielbereichen für den Nachwuchs und eigenem Restaurant. Und das alles nur einen Steinwurf vom Märchenschloss Neuschwanstein entfernt. Wer bayerische Gemütlichkeit sucht, geniesst ein Bier in einem der typischen Biergärten im Städtchen Füssen.

3 Sportcamp Woferlgut, Zell am See (A)

Im Örtchen Bruck beim Zeller See im Salzburgerland befindet sich das Sportcamp Woferlgut – ein Campingplatz (und Hotel) für Menschen, die es aktiv mögen. Die Anlage bietet einen 5000 Quadratmeter grossen Privatsee, einen 50-Meter-Sportpool, ein Gym sowie eine Sauna- und Badewelt. Zudem werden verschiedene Sportaktivitäten angeboten – vom Wandern im nahen Nationalpark Hohe Tauern bis zum Paragliding. Die Campingplätze sind 150 Quadratmeter gross und bieten nebst dem bekannten Luxus auch Kabel-TV. Von Mai bis September übernimmt eine kostenlose Kinderbetreuung die Abenteuerplanung der Jüngsten.

4 Domaine des Ormes, Epiniac, Bretagne (F)

Auf dem historischen Schlossgut Les Ormes bei Dol-de-Bretagne, ungefähr auf halber Strecke zwischen der malerischen Stadt Saint-Malo und dem berühmten Mont-Saint-Michel, entstand ein 200-Hektar-Ferienareal mit Indoor-Dome-Wellenbad, 18-Loch-Golfplatz und Reiterhof. Für Individualcamper gibt es zwischen 100 und 150 Quadratmeter grosse Stellplätze – oder man mietet sich eines der verschiedenen Glamping-Homes. Unser Favorit? Ganz klar: die Baumhäuser! Ein Hochseilgarten, ein Wakeboard-Cable und Shows sorgen für Spiel, Spass und Unterhaltung. Die Gegend ist perfekt, um Saint-Malo, den Mont-Saint-Michel oder die berühmten Austernfarmen an der Atlantikküste zu besuchen.

5 Chocolate Village by the River, Maribor (Slowenien)

Gibt es etwas glückbringenderes als Schokolade? Und ist nicht Glück der wahre Luxus des Lebens? Wir finden: Ja! Deshalb lieben wir die Idee, Ferien in einer Welt aus Schokolade zu verbringen. Das dachte sich auch die slowenische Schoggi-Herstellerin Teta Frida – und hat das Chocolate Village by the River erschaffen: ein Glamping-Resort, in dem sich alles um Kakao in seiner schönsten Form dreht.

Nur fünf Fahrminuten von der slowenischen Kulturmetropole Maribor entfernt bietet das Schokoladendorf drei verschiedene Glamping-Unterkünfte, teilweise mit privatem Jacuzzi. Zum Wohlfühlen gibts einen Pool, eine Sauna im Baumhaus – und natürlich Schokolade in allen Variationen: als Massage, zum Trinken und zum auf der Zunge zergehen lassen. Bei einem Workshop mit Tasting wird man selbst zum Schoggi-Sommelier.

6 Marina di Venezia Camping Village, Cavallino-Treporti (I)

Man weiss gar nicht, was beim Campingplatz Marina di Venezia der grössere Luxus ist: der 15’000 Quadratmeter grosse Aquamarina-Park mit zehn Pools, Wellenbecken und Riesenrutschen, ein eigener Blue-Flag-Strand mit Kitesurf-Center – oder doch die Lage? Denn das Marina di Venezia Camping Village liegt auf der Landzunge Cavallino-Treporti, nur fünf Gehminuten von der Vaporetto-Anlegestelle nach Venedig entfernt; Markusplatz, Canal Grande und Rialtobrücke liegen also fast direkt vor dem Camping-Klappstuhl. Auswahl gibt es übrigens genug: Der Platz bietet 3000 nummerierte, zwischen 85 und 120 Quadratmeter grosse Parzellen.

7 Nisi Glamping, Paralia Rachon (Mittelgriechenland)

Die schönsten Campingplätze Griechenlands kommen ganz und gar ohne ausgefallene Infrastruktur aus: ein Pinienwald mit einem schattigen Plätzchen, der Duft des Südens und das Zirpen der Zikaden sind Genuss pur. Aber natürlich geht es in Hellas auch luxuriöser zu und her, beispielsweise im Nisi Glamping in Paralia Rachon nördlich von Athen. Zwar gibt es eine kleine Campingwiese für Zelte und Caravans, doch das Highlight ist das Glamping-Angebot mit Geodomes und Lodge-Tents. Dazu kommen eine Strandbar, eine Pizzeria und ein Open-Air-Kino. Wer in der griechischen Hitze Lust auf ein heisses Bad verspürt, kann zu den nahen kostenlosen Schwefelquellen an den Thermopylen fahren – sie sind gerade mal 15 Minuten entfernt.

8 L’Orangérie de Beauregard, Villedômer, Loiretal (F)

Auch auf einem Campingplatz kann man nächtigen wie Edeldamen und Edelmannen – besonders im Campingplatz L’Orangérie de Beauregard im Loiretal, gerade mal einen Steinwurf von den schönsten Schlössern Europas entfernt.

Auf einem 53-Hektar-Château-Gut am Rand des Blumendorfs Villedômer liegt dieses Boutique-Camping in einer historischen Parklandschaft. Riesige Eichen spenden 130 Stellplätzen (120 bis 240 Quadratmeter) Schatten. Die Pitches werden in verschiedenen Kategorien angeboten; Premium-Standplätze bieten beispielsweise einen Kühlschrank und einen Gasgrill. Ein beheizter Pool mit separatem Kinderbecken, Courtyard- und Burger-Bar, Mini-Markt mit Boulangerie sowie der Monday-Night-Gourmetmarkt ergänzen das Angebot. Und zu den Loire-Highlight-Schlösschen wie Chambord, Chenonceau oder Amboise ist es nur ein kurzer Veloausflug.