1/8 Urlaub im Campingpark Gitzenweiler Hof: Ganz in der Nähe von Lindau und dem Bodensee. Foto: Camping Gitzenweiler Hof

1 Gitzenweiler Hof, Lindau am Bodensee

Schon bei der Ankunft verbreiten die hölzernen Blockhütten am Eingang ein wohlig bayerisches Heimatgefühl. Das weitläufige Camping-Resort ist genau das Richtige für alle Outdoor-Romantiker und Fans vom See. Egal ob mit dem Zelt oder im luxuriösen Wohnmobil: Auf dem grossen Campingplatz findet jeder das perfekte Plätzchen – bei einer Fahrzeuglänge von bis zu 15 Metern.

Tipp: Wer mit Kindern reist, kann das Animationsprogramm im Gitzenweiler Hof nutzen, das um zehn Uhr losgeht. So haben sowohl die Kids als auch die Eltern ihren Spass in den Ferien.

2 Camping Schliersee, Bayern

Der Campingplatz am schönen Schliersee zeichnet sich durch seine gute Lage direkt am See und eine tolle Gastronomie aus. Hier wird man in den Ferien bestens versorgt und kann gleich noch die Region der bayerischen Alpen erkunden. Bis nach München sind es nur etwa 50 Kilometer, und auch der Tegernsee ist nicht weit entfernt – Ausflugsziele gibt es also viele. Der Campingplatz ist mit 50 Stellplätzen für Fahrzeuge in allen Grössen angenehm, ruhig und familiär.

3 Campingplatz Eiland, Norderney

Die raue Nordseeinsel Norderney ist seit langem das Ziel für Naturfreude, Ruhesuchende und Familien. Wer nicht in einer Ferienwohnung seine Ferien verbringen will, kann sich beispielsweise im Campingplatz Eiland im Osten der Insel mit Zelt oder Wohnwagen einquartieren. Was einst als Bauernhof angelegt wurde, ist nun ein wunderschöner Campingplatz, der in der dritten Generation geführt wird. In dem Familienbetrieb gibt es keine Parzellen – man kann sich sein Plätzchen also selber zwischen Hagebutten suchen.

4 Schillig Campingplatz, Niedersachsen

Der grosse, traditionsreiche Campingplatz Schillig im Norden Niedersachsens ist vor allem bei Campern mit Wohnmobilen beliebt und bietet stolze 1500 Stellplätze. Wer früh in der Saison kommt, kann einen Platz direkt am Meer ergattern, mit Blick auf die glitzernde Weite des Watts. Am weissen Sandstrand kann man stundenlang spazieren gehen und die Meeresbrise im Wangerland geniessen.

Tipp: Vor allem mit dem Velo, für Kinder oder ältere Menschen ist die Umgebung vom Campingplatz Schillig ideal. Hier findet man eine lange, flache Ebene, die sich perfekt zum gemütlichen Radfahren, Toben oder Spazieren anbietet.

5 Land Of Green, Worpswede

Nahe dem Künstlerort Worpswede, nördlich von Bremen, liegt mitten im Teufelsmoor ein kleines Wäldchen. In dem Gebiet, in dem ehemals Torf abgebaut wurde, findet man einen besonderen Campingplatz: Das Land Of Green entstand auf dem ehemaligen Gelände des Deutschen Kanu-Verbands und ist nun die Heimat von Tiny Houses und Baumhäusern, neben Stellplätzen für Camper. Ausserdem gibt es hier einen Kanu-Hafen, eine Feuerstelle und für kühle Tage ein gemütliches Kaminzimmer. Das kreative Start-up hat gute Ideen und grosse Glamping-Pläne!

Tipp: Ein besonderes Highlight, das im Land Of Green sehr beliebt ist, ist die mobile Badewanne. Die wurde extra aus Schweden importiert und beschert wunderschöne Stunden im mit Holz geheizten Schaumbad.

6 Grav-Insel, Nordrhein-Westfalen

Die Grav-Insel bei Wesel ist grösser als Monaco und beherbergt auf 250 Hektar den grössten Campingplatz Deutschlands. In Mülheim, mitten im Herzen des Ruhrgebiets, findet man seit 1969 echte historische Schätze neben millionenschweren Luxus-Mobilen. Die Camper, die hierherkommen, haben klare Ansprüche: Sie suchen nach Erholung und Freiheit in der Natur, nach Gemütlichkeit und Geselligkeit. Das grossflächige Land um den Campingplatz wird bewirtschaftet und bietet reichlich Raum zum Frischluft-Tanken und Herumtoben. Das Tolle an der Grav-Insel: Hier gibt es neben 2500 Stellplätzen einen eigenen Anschluss an den Rhein, inklusive 300 Liegeplätzen für Motor- und Segelboote.

7 Naumburg, Nordhessen

Das Paar Odette und Sven hat sich mit dem eigenen Campingplatz 2013 einen Traum erfüllt: Sie leben dort, wo andere in den Ferien hinfahren. Der Platz, den sie mit viel Liebe und Herzblut wieder zum Leben erweckt haben, gilt als Geheimtipp unter Campern. Er liegt etwa 30 Kilometer westlich von Kassel, inmitten von Wald und Wiesen. Wer nach Ruhe und Erholung in der Natur sucht, wird im duftenden Habichtswald oder am nahe gelegenen Edersee fündig.

Tipp: Die leidenschaftlichen Betreiber von Camping in Naumburg sorgen mit ihrer unkonventionellen Art dafür, dass sich hier jeder frei und wohlfühlt.