Viele Hunde lecken ihre Besitzer an Händen, Gesicht oder Beinen. Was für viele wie eine liebevolle Geste wirkt, hat in Wahrheit mehrere mögliche Bedeutungen – von Zuneigung bis hin zu Stress. Experten erklären, was wirklich dahintersteckt.

Das bedeutet es wirklich, wenn dein Hund dich ableckt

Das bedeutet es wirklich, wenn dein Hund dich ableckt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hunde lecken Menschen als Zeichen von Nähe und Kommunikation

Lecken kann Vertrauen, Aufmerksamkeit oder Stress ausdrücken

Hunde nutzen Geruch und Geschmack zur Informationsaufnahme

Blick Lifestyle

Wenn ein Hund dich ableckt, wirkt das auf den ersten Blick wie ein klarer Liebesbeweis. Doch ganz so einfach ist es nicht: Das Verhalten hat mehrere Ursachen und ist ein wichtiger Teil der Hundekommunikation.

1 Zuneigung und Bindung

Am häufigsten steckt tatsächlich Nähe dahinter. Hunde leben in sozialen Strukturen und zeigen durch Lecken, dass sie dich als Teil ihres „Rudels“ ansehen. Es ist eine Form von Bindung, die Vertrauen ausdrückt.

2 Begrüssung und Aufmerksamkeit

Viele Hunde lecken ihre Besitzer, wenn sie nach Hause kommen oder sich ihnen zuwenden. In diesen Fällen ist es oft eine Mischung aus Freude und dem Wunsch nach Aufmerksamkeit. Der Hund lernt schnell, dass dieses Verhalten eine Reaktion auslöst.

3 Instinkt aus der Welpenzeit

Schon als Welpen werden Hunde von ihrer Mutter beleckt – zur Pflege, Beruhigung und Kommunikation. Dieses frühe Verhalten bleibt im Erwachsenenalter bestehen und wird auf den Menschen übertragen.

4 Kommunikation über Sinne

Hunde nehmen ihre Umwelt stark über Geruch und Geschmack wahr. Beim Lecken «lesen» sie sozusagen Informationen über dich – etwa Gerüche auf der Haut oder Spuren von Essen.

5 Stress oder Unsicherheit

In manchen Fällen kann häufiges oder sehr intensives Lecken aber auch ein Warnsignal sein. Mögliche Gründe sind Stress, Langeweile oder Unsicherheit. Wenn das Verhalten auffällig oft oder zwanghaft auftritt, sollte man genauer hinschauen.

Ablecken kann vieles bedeuten

Lecken ist für Hunde ein vielschichtiges Verhalten – kein reiner Liebesbeweis, aber auch kein Grund zur Sorge. Entscheidend ist der Kontext: In den meisten Fällen zeigt es Nähe und Vertrauen, manchmal aber auch ein Bedürfnis oder ein emotionales Ungleichgewicht.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.