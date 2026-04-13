Hunde lieben Berührungen, aber nicht jede Art von Streicheln ist angenehm. Welche Körperstellen du meiden solltest und wie du Vertrauen aufbaust, damit dein Hund sich sicher und wohlfühlt:

Diese Körperstellen solltest du beim Hund nicht streicheln

Diese Körperstellen solltest du beim Hund nicht streicheln

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hunde lieben Streicheln, da es Wohlbefinden und Oxytocin-Freisetzung fördert

Beliebte Stellen: Rücken, Bauch, Kopf, Hals, Oberschenkel-Aussenseite

Gesicht, Schwanz, Pfoten meiden; auf Körpersprache achten für Vertrauen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Lifestyle

Die meisten Hunde lieben Streicheleinheiten, weil sie emotionales, physisches und chemisches Wohlbefinden bringen. Berührungen setzen Oxytocin frei, das «Liebeshormon», das bei Hund und Mensch für Zufriedenheit sorgt.

Doch nicht alle Hunde mögen jede Form von Nähe: Ängste, mangelnde Sozialisierung oder schlechte Erfahrungen können Einfluss auf ihre Vorlieben haben.

Beliebte Stellen zum Streicheln

Hunde reagieren besonders positiv auf sanfte Berührungen an diesen Stellen:

Unterer Rücken nahe der Schwanzwurzel

Bauch und untere Brust

Kopf, Hals, unter dem Kinn

Aussenseite der Oberschenkel («Femur»)

Jeder Hund ist ein Individuum – beobachte genau seine Körpersprache, um zu erkennen, ob er das Streicheln geniesst oder nicht.

Vorsicht bei fremden Hunden

Beim Kennenlernen eines unbekannten Hundes gilt generell:

Zuerst den Besitzer um Erlaubnis fragen

Vermeide Augenkontakt, da dieser bedrohlich wirken kann

Langsam von der Seite nähern, Hände nicht direkt aufs Gesicht oder über den Kopf halten

Beginne mit sanftem Streicheln an Brust, Rücken oder hinter den Ohren.

Achte auf Anzeichen von Unbehagen, Angst oder Abwehr – dann sofort stoppen und Abstand gewinnen.

Körperbereiche, die man meiden sollte

Vermeide den direkten Kontakt mit Gesicht, Schwanz, Pfoten und Beinen deines Hundes, besonders wenn du ihn nicht gut kennst.

Griffe, Umarmungen oder festes Festhalten sollten nur erfolgen, wenn der Hund deutlich zeigt, dass er dies angenehm findet.

Nicht jeder Hund liebt Umarmungen – viele tolerieren sie nur, fühlen sich dabei aber eingeengt oder gestresst. Achte stets auf die individuellen Vorlieben und Signale deines Hundes, um ihm Sicherheit und Wohlbefinden zu gewährleisten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.