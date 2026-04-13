DE
FR
Abonnieren

Hundestreicheln richtig gemacht
Diese Körperstellen solltest du beim Hund nicht streicheln

Hunde lieben Berührungen, aber nicht jede Art von Streicheln ist angenehm. Welche Körperstellen du meiden solltest und wie du Vertrauen aufbaust, damit dein Hund sich sicher und wohlfühlt:
Publiziert: 12:13 Uhr
Kommentieren
Hunde lieben Streicheln, da es das Wohlbefinden und die Oxytocin-Freisetzung fördert.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Hunde lieben Streicheln, da es Wohlbefinden und Oxytocin-Freisetzung fördert
  • Beliebte Stellen: Rücken, Bauch, Kopf, Hals, Oberschenkel-Aussenseite
  • Gesicht, Schwanz, Pfoten meiden; auf Körpersprache achten für Vertrauen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Blick_APP_DE_WeissRot_XXXHDPI-1024x1024_RGB.png
Blick Lifestyle

Die meisten Hunde lieben Streicheleinheiten, weil sie emotionales, physisches und chemisches Wohlbefinden bringen. Berührungen setzen Oxytocin frei, das «Liebeshormon», das bei Hund und Mensch für Zufriedenheit sorgt.

Doch nicht alle Hunde mögen jede Form von Nähe: Ängste, mangelnde Sozialisierung oder schlechte Erfahrungen können Einfluss auf ihre Vorlieben haben.

Beliebte Stellen zum Streicheln

Hunde reagieren besonders positiv auf sanfte Berührungen an diesen Stellen:

  • Unterer Rücken nahe der Schwanzwurzel
  • Bauch und untere Brust
  • Kopf, Hals, unter dem Kinn
  • Aussenseite der Oberschenkel («Femur»)

Jeder Hund ist ein Individuum – beobachte genau seine Körpersprache, um zu erkennen, ob er das Streicheln geniesst oder nicht.

Mehr zum Thema Hunde
Solothurner Parlament will Hundegesetz in einem Punkt verschärfen
Kantonsrat SO
Solothurner Parlament will Hundegesetz verschärfen
Jetzt reicht es den Hundehaltern in Oberägeri ZG
Knallhart-Verbot durchgesetzt
Jetzt reicht es den Hundehaltern in Oberägeri ZG
Schwyzer Regierung will obligatorische Hundeerziehungskurse
Leinepflicht lockern
Schwyzer Regierung will Hundegesetz anpassen
Vier Rottweiler im Kanton Zürich beschlagnahmt
Wegen fehlender Bewilligung
Vier Rottweiler im Kanton Zürich beschlagnahmt
«Nur ein Hund an kurzer Leine ist wirklich sicher»
Community
Leser zur Leinenpflicht
«Nur ein Hund an kurzer Leine ist wirklich sicher»

Vorsicht bei fremden Hunden

Beim Kennenlernen eines unbekannten Hundes gilt generell:

  • Zuerst den Besitzer um Erlaubnis fragen
  • Vermeide Augenkontakt, da dieser bedrohlich wirken kann
  • Langsam von der Seite nähern, Hände nicht direkt aufs Gesicht oder über den Kopf halten
  • Beginne mit sanftem Streicheln an Brust, Rücken oder hinter den Ohren.
  • Achte auf Anzeichen von Unbehagen, Angst oder Abwehr – dann sofort stoppen und Abstand gewinnen.

Körperbereiche, die man meiden sollte

Vermeide den direkten Kontakt mit Gesicht, Schwanz, Pfoten und Beinen deines Hundes, besonders wenn du ihn nicht gut kennst.

Griffe, Umarmungen oder festes Festhalten sollten nur erfolgen, wenn der Hund deutlich zeigt, dass er dies angenehm findet.

Nicht jeder Hund liebt Umarmungen – viele tolerieren sie nur, fühlen sich dabei aber eingeengt oder gestresst. Achte stets auf die individuellen Vorlieben und Signale deines Hundes, um ihm Sicherheit und Wohlbefinden zu gewährleisten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen