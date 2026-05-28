Es gibt Kleidungsstücke, die trägt man einfach, weil man muss. Socken gehören für die meisten Menschen in diese Kategorie: oft schwarz, meistens unsichtbar, ein reines Funktionsteil.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thomas Gfeller, Berner Modedesigner, revolutioniert Socken mit kreativen Designs

Sein «Twinset» kombiniert farbige Socke und passende Fliege

Bio-Garn, Recyclingetiketten, produziert in Ostdeutschland mit 168 Nadeln

Valeska Jansen

Und dann gibt es Thomas Gfeller (38). Der Berner Modedesigner hat sich genau diesem Stiefkind der Garderobe angenommen und zeigt, dass Stil nicht bei Sneakern oder Hosen aufhört, sondern ganz unten erst richtig anfängt. Die Socke, findet er, sei unterschätzt – und gerade deshalb spannend, weil sie Persönlichkeit zeige, manchmal nur für einen kurzen Moment.

Unter seinem Alias Thomas Jakobson entwirft Gfeller seit 2014 Designs, die den Blick auf die Knöchel ziehen. Was als Bachelorarbeit an der Zürcher Hochschule der Künste beginnt, ist heute fester Bestandteil der Schweizer Designszene. Aus seinem Atelier im Berner Nordquartier schickt er Musterfolgen in die Welt, die kleine Geschichten erzählen: Art-Deco-Kollektionen mit architektonischen Anklängen an Paris, Valencia oder Miami Beach, Hommagen an sein Heimatquartier wie die «Sportsocken 3013 Lorraine» oder grafische Kooperationen mit lokalen Illustratorinnen und Illustratoren. Inspiration holt er sich aus Natur, Musik, Architektur und Kunst – vieles ist neu, manches eine Neuinterpretation.

Grelle Farben, auffällige Muster

Seine Handschrift: clevere Grundfarben kombiniert mit markanten grafischen Elementen. Gleichzeitig denkt Gfeller den Look früh weiter. Sein Meisterstück der charmanten Exzentrik ist das «Twinset» – farbige Socke plus passende Fliege –, das dem klassischen Herrenanzug im Büro oder an Hochzeiten die Strenge nimmt und fast garantiert ein Lächeln auslöst.

«Ganz einfach gesagt, will ich ein positives Lebensgefühl vermitteln und die Menschen dazu bringen, mit einem Lächeln durch den Alltag zu gehen», sagt er.

Auch sein Label entwickelt sich mit. Längst bleibt es nicht bei Bio-Baumwolle an Füssen und Hälsen: Neuere Kollektionen umfassen Seidentücher und Foulards, inspiriert von der Leichtigkeit der französischen Riviera, ergänzt durch Accessoires wie Mützen oder T-Shirts – aus dem reinen Socken-Label ist eine Accessoire-Marke geworden.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Nicht nur knallig, sondern auch nachhaltig

Wer auf laute Muster setzt, darf bei der Qualität nicht flüstern. Nachhaltigkeit ist für Gfeller von Anfang an Grundlage: Entworfen wird in Bern, gestrickt in einer kleinen Manufaktur in Ostdeutschland, mit GOTS-zertifiziertem Bio-Garn auf Rundstrickmaschinen mit 168 Nadeln, die dichte, langlebige Socken produzieren. Selbst die Etiketten kommen aus einer Berner Druckerei und werden auf Recyclingpapier gedruckt.

Thomas Gfeller alias Thomas Jakobson zeigt, wie man einer Nische Leben einhaucht. Er macht Mode für Menschen, die den perfekten Stilbruch beherrschen – und wer heute ein hochgerolltes Hosenbein sieht, unter dem ein präzises, farbenfrohes Muster hervorblitzt, erkennt sofort: Hier nimmt sich jemand selbst nicht zu ernst, seinen Stil aber umso mehr.