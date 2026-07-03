Wenn die Temperaturen steigen, beginnt für viele ein unangenehmes Problem: Schuhe riechen schnell muffig. Ein einfacher Hausmittel-Trick soll den Geruch nicht nur überdecken, sondern die Ursache bekämpfen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schuhgeruch im Sommer durch Bakterien in feuchtwarmen Sneakers verstärkt

Selbstgemachtes Spray mit Alkohol, Teebaumöl und Natron neutralisiert Gerüche

Rezept: 150 ml Flüssigkeit mit 100 ml Alkohol, 15 Tropfen Teebaumöl

Blick Lifestyle

Im Sommer geraten Füsse besonders schnell ins Schwitzen. Die Folge: In Turnschuhen und Sneakers entsteht ein feuchtwarmes Klima, in dem sich Bakterien wohlfühlen. Genau diese Mikroorganismen sind für den unangenehmen Geruch verantwortlich.

Viele greifen zu Hausmitteln wie Natron oder Duftsprays. Diese helfen jedoch oft nur kurzfristig. Ein selbst gemachtes Spray soll das Problem direkt an der Wurzel packen.

Die Mischung gegen stinkende Schuhe

Das Rezept besteht aus wenigen Zutaten:

100 Milliliter Alkohol (40 Prozent)

1 Teelöffel Glycerin

15 Tropfen Teebaumöl

7 Tropfen Pfefferminzöl

1 Esslöffel Natron

Wasser bis zu einer Gesamtmenge von 150 Millilitern

Alle Zutaten werden in einer Sprühflasche vermischt. Das Natron löst sich dabei nicht vollständig auf. Deshalb sollte die Flasche vor jeder Anwendung kräftig geschüttelt werden.

Wähle Blick als bevorzugte Quelle in Google So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen. So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen. Als bevorzugte Quelle hinzufügen

Warum die Mischung wirken soll

Der Alkohol soll geruchsverursachende Bakterien abtöten. Teebaumöl gilt als natürliches Antiseptikum. Natron nimmt überschüssige Feuchtigkeit auf, während Pfefferminzöl für einen frischen Duft sorgt.

Das Glycerin hat eine weitere Aufgabe: Es soll verhindern, dass Einlegesohlen austrocknen und spröde werden.

So wird das Spray angewendet

Am besten werden die Einlegesohlen am Abend aus den Schuhen genommen. Anschliessend jeweils drei Sprühstösse auf die Bereiche bei Zehen und Ferse geben.

Nach mehreren Stunden kann die Anwendung bei Bedarf wiederholt werden. Bis zum nächsten Morgen sollten die Sohlen trocken und einsatzbereit sein.

Das hilft zusätzlich gegen Gerüche

Neben solchen Hausmitteln empfehlen Experten vor allem, Schuhe regelmässig auslüften zu lassen und nicht mehrere Tage hintereinander dasselbe Paar zu tragen. Auch frische Socken und atmungsaktive Schuhe können helfen, Gerüche zu reduzieren.

Denn je weniger Feuchtigkeit sich im Schuh sammelt, desto schlechter sind die Bedingungen für geruchsbildende Bakterien.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.