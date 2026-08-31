Ob im Alltag, beim Sport oder auf der Wanderung: Wer den ganzen Tag auf den Beinen ist, spürt das abends in den Gelenken. Die Zofinger Schuhschmiede Anova schafft mit der neuen Linie «Anova Active» Abhilfe.

Leicht, stabil, bequem – und in der Schweiz entwickelt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Innovation: Der neu entwickelte «Anova Active» kombiniert Dämpfung, Stabilität und geringes Gewicht

Ergonomisches System: Eine geführte Sohle entlastet die Füsse spürbar bei jedem Schritt

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Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Anova

Wer kennt das nicht: Nach einem langen Tag schmerzen die Füsse, die Beine wirken wie Blei. Der Grund ist oft falsches oder schlecht stützendes Schuhwerk. Genau hier setzt die Aargauer Schuhfirma Anova aus Zofingen an. Mit der Linie «Anova Active» bringen die Schuh-Spezialisten einen sportlichen Alltagsbegleiter auf den Markt, der Ergonomie und modernes Design vereint. Die Firma weiss aus langjähriger Erfahrung, was ein Schuh braucht, um den Körper vom ersten Schritt an zu stützen und zu entlasten.

Das Geheimnis der «Anova Active»-Serie liegt in der ausgeklügelten Sohlenarchitektur. Eine feine Führungslinie an der Unterseite lenkt die natürliche Abrollbewegung des Fusses bei jedem Schritt automatisch in die anatomisch richtige Bahn.

«Intelligente» Entlastung für Füsse und Gelenke

Für den spürbaren Tragekomfort sorgt das Herzstück der Konstruktion: die extra leichte EVA-Dämpfung. Das hochflexible Ethylen-Vinyl-Acetat-Material federt den Aufprall beim Auftreten punktgenau dort ab, wo die Belastung am höchsten ist, während gezielte Verstärkungen den Fuss gleichzeitig stützen. Das entlastet nicht nur die Fussgewölbe, sondern schont auch Knie- und Hüftgelenke nachhaltig.

Trotz dieser ausgeprägten Schutzfunktion bleibt der Schuh extrem leicht, unterstützt die Abrollbewegung und garantiert dank stabilem Fersenhalt sicheren Stand auf jedem Untergrund.

« «Der Schuh ist federleicht, gibt Halt und fühlt sich auf Anhieb gut an.» Lisa Petersen, Podotherapeutin und Inhaberin von «Laufgsund» »

Abgerundet wird das Ergonomie-Konzept durch das «Anova Fitting System». Zwei herausnehmbare Einlegesohlen ermöglichen es, das Innenvolumen exakt an die eigene Fussform anzupassen – womit bei Bedarf auch orthopädische Einlagen problemlos Platz finden.

Fussspezialistin und Podotherapeutin Lisa Petersen hat die Schuhe in ihren Praxen «Laufgsund» in Dübendorf und Winterthur getestet: «Der Schuh ist federleicht, gibt sicheren Halt und fühlt sich auf Anhieb gut an. Ein perfekter Alltagsbegleiter, nach dem unsere Kundschaft aktuell sehr häufig nachfragt.»

Drei Modelle für jeden Einsatz

Die neue «Anova Active»-Serie besticht durch drei Linien: Das Modell Aura fungiert als atmungsaktiver Allrounder für Arbeit, Freizeit und Fitness. Für Spaziergänge und Wanderungen bei jedem Wetter bietet der wasserabweisende Flow Trail WP den passenden Grip, während der höher geschnittene Peak Comfort WP im anspruchsvollen Gelände für die nötige Extra-Portion Stabilität sorgt.

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Fitness-Experte Lillo Giammarinaro hat die Schuhe auf dem diesjährigen Gesundheitstag des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenterverbands entdeckt, die Schuhe dort getestet und ist seither überzeugter Träger.

Zudem setzt er in seinem Studio Lillo’s Fitness-Träff GmbH in Döttingen AG auf die Marke: «Man merkt sofort, dass hier jemand verstanden hat, was ein Fuss über den Tag wirklich braucht. Ich trage den Aura im Training und den Peak Comfort in den Bergen – die Entlastung ist genial.

« «Man merkt sofort, dass hier jemand verstanden hat, was ein Fuss braucht. Ich trage den Aura im Training und den Peak Comfort in den Bergen.» Lillo Giammarinaro, Inhaber Lillo’s Fitness-Träff »

Auch seinen Kundinnen und Kunden im Studio empfiehlt er die Schweizer Marke. «Der Anova Active unterstützt beim Abrollen, ist stabil und trotzdem leicht. Dieser Mix aus Sportlichkeit, Dynamik, Stabilität und Dämpfung ist perfekt fürs Fitnesstraining.»

Wer die Schuhe selbst testen will, kann dies im Fabrikladen in Zofingen AG oder im ausgewählten Fachhandel tun.