Wir tragen täglich Schuhe, doch wie stark die richtige Wahl die Füsse und die Körperhaltung beeinflusst, bedenken wir selten. Der Fabrikladen von Anova in Zofingen bietet orthopädische Schuhe an, die den Alltag spürbar besser machen können.

Tierärztin Karen Schänzle von der Kleintierpraxis Schötz LU war nur auf der Suche nach praktischen, bequemen Arbeitsschuhen für sich und ihr Praxisteam, die gut zu ihrer Kleidung passen. Was sie entdeckte, übertraf ihre Erwartungen: «Ich habe die Anova-Schuhe von einem Bekannten empfohlen bekommen. Er sagte mir, dass der Fabrikladen in Zofingen über eine gute Auswahl und sehr entlastende und komfortable Schuhe verfüge.» Sie ging dort vorbei und probierte die Schuhe an. «Sie waren vom ersten Moment an unglaublich bequem.»

Karen Schänzle nahm für ihr ganzes Team Schuhe zum Probieren mit – und alle waren begeistert. Seither tragen sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Praxis das Modell Andrea Vista Blue. «Ich bin sehr froh, arbeite ich nun mit den Anova-Schuhen. Wir sind sehr lange und oft auf den Beinen. Am Abend habe ich dank den Schuhen keine schweren Beine mehr, die Zehen schmerzen nicht, und ich bin einfach weniger müde.»

Eine Arbeitskollegin hatte lange Zeit mit Rückenbeschwerden zu kämpfen. «Nach zehn Minuten mit den Anova-Schuhen an den Füssen sagte sie mir, ich könne sie für verrückt halten, aber der Rücken schmerze schon jetzt deutlich weniger.»

Warum die Schuhe so vielen Menschen schnell helfen können, erklärt Pascal Rombach, eidgenössisch diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister von Rombach Orthopädie in Schlieren: «Der Schuh ist gleichzeitig Therapie und Prophylaxe. Anova-Schuhe geben dem Fuss während des gesamten Bewegungsablaufs Halt.» Die Schuhe würden sich auch hervorragend für den Gebrauch mit orthopädischen Masseinlagen eignen und alles erfüllen, was ein gesunder Schuh können muss.

Das Geheimnis des Schuhs

Beliebt sind Anova-Schuhe bei vielen Berufsleuten, die den ganzen Tag stehen und viel laufen müssen, beispielsweise in der Gastronomie, in der Pflege oder im Verkauf. Der Schuh ist bequem und gesund, ohne dass er wie ein Gesundheitsschuh ausschaut, sondern wie ein Sneaker. Für Stefano De Icco, Orthopädietechniker bei Laufgsund in Dübendorf und Winterthur, hat der Schuh noch einen weiteren Vorteil: «Wenn ich ihn trage, bin ich am Abend tatsächlich weniger müde als sonst. Der Schuh entlastet und hilft aktiv beim richtigen Abrollen, weil er den Fuss lenkt.»

De Icco ist so überzeugt von den Schuhen, dass er mehrfach pro Monat Ganganalysen in Zusammenarbeit mit der Anova Swiss AG im Fabrikladen in Zofingen durchführt. Aus seiner Sicht ergänzen sich orthopädische Einlagen und Anova-Schuhe perfekt: «Das Geheimnis des Schuhs liegt in seinem speziellen Aufbau. Erst das Zusammenspiel aller Elemente macht langes Gehen und Stehen wirklich angenehm.»

Nach der Ganganalyse erklärt Stefano de Icco die Druckverteilung auf dem Fuss.

Wie auf Naturboden unterwegs

Der Schuh hat eine fussgerechte Passform. Vor allem erhalten die Zehen genügend Platz. Zu spitze und zu enge Schuhe sind mitverantwortlich für den Schiefstand der Grosszehe, bekannt auch als Hallux valgus, von dem etwa 90 Prozent der Frauen betroffen sind. Der Schuh bietet zudem eine an den menschlichen Körper angepasste Dämpfung. So haben die Schuhträgerinnen und -träger stets das Gefühl, dass ihre Füsse auf einem Naturboden unterwegs sind: sanft, aber ohne den Kontakt und das Gespür zum Boden zu verlieren. Stefano De Icco zieht aus eigener Erfahrung folgenden Schluss: «Ich kann die Schuhe jedem empfehlen, der gesund, bequem und schmerzfrei gehen möchte.»

