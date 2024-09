Kurz zusammengefasst Hans Leutwyler ist ein bekannter Bäcker in Zofingen

Anova-Schuhe helfen ihm gegen seine grossen Fussschmerzen

Er macht täglich zwischen 12'000 und 30'000 Schritte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Dies ist ein bezahlter Artikel, präsentiert von Anova

Glatze, langer Bart, tätowierte Arme, Hornbrille, stets auffällig gut gekleidet und immer in bester Laune: Hans Leutwyler gehört zu den Menschen, die man im schmucken Aargauer Städtchen Zofingen kennt. Einheimische sagen auch, er sei ein Original. Berühmt ist der 58-Jährige aber nicht etwa nur wegen seiner gepflegten und doch so eigenwilligen Erscheinung, sondern vor allem, weil er seit über 30 Jahren seine Bäckerei mitten im Ortskern leitet. Mit seinen Produkten wie dem grossartigen Cheesecake hat er mittlerweile 34 Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen gewonnen. Und weil er auch Künstler ist – er stellt sich täglich hinter seine Staffelei und malt.

So gut gelaunt, wie man Leutwyler heute wieder im Städtchen antrifft, war er nicht immer. «Vor ein paar Jahren begannen meine Füsse zu schmerzen – zuerst nur ein wenig, doch es wurde richtig schlimm. Das hat sich stark auf meine Laune ausgewirkt», sagt er. Was nachvollziehbar ist, denn er ist den ganzen Tag auf den Beinen. Zu Fuss macht er täglich zwischen 12'000 und 30'000 Schritte. Dazu kommen unzählige Tritte auf den Treppen, denn die Räume in der Bäckerei in der engen Altstadt sind auf vier Stöcke verteilt:

Das Lager befindet sich im zweiten Untergeschoss, die Produktion ist im ersten Untergeschoss, der Verkauf im Erdgeschoss und das Büro und die Garderoben im ersten Stock.

Anova – der Schuh, der hilft Anova-Gesundheitsschuhe kannst du ganz einfach online im Anova-Webshop bestellen. Mit dem Gutschein-Code «blick» erhältst du bis zum 15. Oktober 2024 einen Rabatt von 40 Franken auf alle nicht reduzierten Modelle. Der Anova-Fabrikladen an der Mühlethalstrasse 77 in Zofingen führt vom Freitag, 27. September, bis Montag, 30. September, einen grossen Herbst-Spezialoutlet durch. Nur an diesem Wochenende erhältst du viele ausgewählte Anova-Schuhe zu unschlagbaren Preisen. Weitere Informationen findest du hier. Über weitere Preisvorteile, Events und Aktionen informiert der Newsletter von Anova regelmässig. Anova-Gesundheitsschuhe kannst du ganz einfach online im Anova-Webshop bestellen. Mit dem Gutschein-Code «blick» erhältst du bis zum 15. Oktober 2024 einen Rabatt von 40 Franken auf alle nicht reduzierten Modelle. Der Anova-Fabrikladen an der Mühlethalstrasse 77 in Zofingen führt vom Freitag, 27. September, bis Montag, 30. September, einen grossen Herbst-Spezialoutlet durch. Nur an diesem Wochenende erhältst du viele ausgewählte Anova-Schuhe zu unschlagbaren Preisen. Weitere Informationen findest du hier. Über weitere Preisvorteile, Events und Aktionen informiert der Newsletter von Anova regelmässig. Zum Shop

Der Bäckermeister versuchte vieles, um seine Schmerzen in den Füssen loszuwerden: Er ging zum Arzt, in die Physiotherapie, unterzog sich einer Fersensporntherapie, probierte verschiedene Schuheinlagen aus, die er mit speziellen Schuhen vom Orthopäden kombinierte. Geholfen hat nichts.

Chic und gesund: Hans Leutwyler trägt die Anova-Schuhe gerne. Foto: Christian Grund

Die Lösung seines Problems lag viel näher, als Leutwyler sich das vorstellen konnte. Nur gerade 300 Meter von seiner Wohnung entfernt befindet sich die Firma Anova, die Gesundheitsschuhe entwickelt und verkauft. Es brauchte das Internet, damit Leutwyler diese entdeckte. Auf Instagram, wo er sein künstlerisches Werk präsentiert, entdeckte er vor etwas mehr als zwei Jahren den Account des Unternehmens. «Ich kaufte meine ersten Anova-Schuhe dort im Fabrikladen.» Und er war verblüfft: «Nach etwa zwei Monaten stellte ich fest, dass meine Füsse nicht mehr wehtaten.»

Der Schuh, der den Fuss lenkt

Fachpersonen können erklären, warum Anova-Schuhe Personen wie Hans Leutwyler helfen. So sagt Podotherapeutin Lisa Petersen: «Diese Schuhe erfüllen die wichtigsten Anforderungen für gesundes Gehen und Stehen. Sie unterstützten den Fuss optimal: Sie entlasten und helfen aktiv beim richtigen Abrollen, weil sie den Fuss lenken.» Petersen führt die Physio- und Podotherapiepraxis Laufgsund in Dübendorf und Winterthur ZH. Weil sie so begeistert von den Schuhen ist, hat sie in beiden Filialen eine eigene Schuhabteilung eingerichtet, die sich grosser Beliebtheit erfreut. Sie bietet praktisch das gesamte Sortiment an Anova-Schuhen an.

Gleich sieht es der eidgenössisch diplomierte Orthopädie-Schuhmachermeister (eidg. dipl. OSM) Pascal Rombach von der Rombach Orthopädie Schuhtechnik AG in Schlieren ZH. Bei Problemen beispielsweise mit Fersensporn, Arthrose und Arthrodese (operative Gelenkversteifung) können Gesundheitsschuhe seiner Ansicht nach eine gute Hilfe sein.

Leutwyler freut sich heute nicht nur, dass seine Füsse nicht mehr schmerzen. Als modeaffiner Mann ist ihm aber auch das Design des Schuhs wichtig. Er findet seine neuen Schuhe chic, im Gegensatz zu den meisten anderen Gesundheitsschuhen. «Ich liebe Mode über alles und habe viele tolle Outfits – doch wenn die Schuhe nicht zu meinen Kleidern passten, würde ich sogar eher wieder Fussschmerzen in Kauf nehmen.» Das ist kaum nötig. Er findet, dass er Anova-Schuhe zu fast jedem Anlass tragen kann. Ausnahmen gibt es, beispielsweise eine Hochzeitsfeier in der Kirche. Da greift er zurück auf eines seiner etwa 50 Paar Schuhe, die immer noch in seiner Garderobe stehen. Solche Anlässe würden zum Glück ja nie allzu lange dauern.

Seit die Füsse nicht mehr schmerzen, hat Hans Leutwyler wieder mehr Spass an der Arbeit. Foto: Christian Grund

Heute trägt Leutwyler fast ausschliesslich die Gesundheitsschuhe, die er im Fabrikladen in seiner Nachbarschaft kauft – mittlerweile besitzt er mindestens acht Paare und freut sich immer, wenn wieder neue Modelle in den Verkauf kommen. Davon packt er drei, vier Paare ein, wenn er auf Reisen geht. Das ist viel weniger als früher: «Da habe ich immer einen halben Koffer voll Schuhe mitgeschleppt, ich wollte auf jeden Anlass vorbereitet sein.» So ist auch das Reisen einfacher und leichter geworden.

Anprobieren im Fabrikladen

Der Fabrikladen, in dem Leutwyler seine Schuhe kauft, befindet sich an der Mühlethalstrasse 77 in Zofingen. Dieser führt das gesamte Anova-Sortiment, die Schuhe können dort anprobiert werden. Er ist von Montag bis Freitag von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. In Zusammenarbeit mit Laufgsund bietet Anova jeden zweiten Freitag Ganganalysen und Einlageberatungen an. Anmelden dafür kann man sich hier.