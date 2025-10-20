«Richtige Schuhe können die Hälfte der Fussprobleme lindern»

Barfuss über den roten Teppich: Daniela Gaiotto lässt ihren Gang filmen, um ihre Fussprobleme zu verstehen. Die Analyse des Orthopädie-Technikers zeigt, wie Schuhe und Haltung zusammenhängen. Die Wahl des richtigen Schuhs kann bei vielen Problemen helfen.

Orthopädie-Technicker Stefano De Icco analysiert den Gang seiner Kunden.

Darum gehts Daniela Gaiotto nutzt Einlagen und Anova-Schuhe für beschwerdefreies Gehen

Orthopädie-Techniker analysiert Gang mit Laufband, Druckmessplatte und 3D-Scanner

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Anova

Wie auf einem Catwalk geht Daniela Gaiotto über den roten Teppich. Nur befindet sie sich nicht an einer Modeschau in Paris, sondern im Fabrikladen von Anova in Zofingen AG. Sie trägt keine eleganten Schuhe, sondern geht barfuss. Anstelle von Blitzlichtern richtet sich die Kamera eines Orthopädie-Technikers auf sie. Sein Ziel: Er will herausfinden, wie sich ihr Knick- und Senkfuss auf ihren Gang auswirkt. Und wie er ihr helfen kann.

Der Orthopädie-Techniker heisst Stefano De Icco, und er ist von der Physio- und Podotherapie Laufgsund in Dübendorf ZH. Der Spezialist für gesundes Gehen weiss, welch gravierende Folgen ein Senkfuss haben kann. Eine solche Fehlstellung kann Schmerzen in Füssen, Knien, Hüften und im Rücken auslösen, weil die natürliche Stossdämpfungsfunktion des Fusses eingeschränkt ist. Häufig treten dadurch Ermüdung, Fehlbelastungen oder Gelenkverschleiss – also Arthrose – auf.

Auch andere Fussprobleme wie Hallux valgus, Fersensporn oder Sehnenscheidenentzündungen können daraus entstehen. Daniela Gaiotto selbst leidet unter Ermüdung, Druckstellen, Hornhaut und gelegentlichen Schmerzen.

1/4 Orthopädie-Techniker Stefano De Icco bespricht mit Daniela Gaiotto die Resultate der Gang-Analyse. Foto: Remo Buess.

Das Filmen von Gaiottos Gang ist für den Orthopädie-Techniker De Icco ein zentrales Element seiner Analyse – aber längst nicht das einzige. «Wir müssen zuerst verstehen, wie jemand läuft, bevor wir wissen, wie wir helfen können», erklärt er. Der Ablauf ist klar strukturiert: Zuerst steht ein ausführliches Gespräch, bei dem die Patientinnen und Patienten ihre Beschwerden schildern – wann und wo die Schmerzen auftreten, welche Schuhe sie tragen, ob sie viel sitzen oder stehen und ob sie sich sportlich betätigen.

Es folgt die körperliche Untersuchung. De Icco tastet bei Gaiotto die Füsse ab, prüft Muskulatur, Gelenke und Beweglichkeit. Schon an der Hornhaut erkennt er, wo Fehlbelastungen bestehen. Dann geht es auf das Laufband: «Dort kann ich feststellen, ob die Füsse gleichmässig abrollen, ob ein Knickfuss vorliegt oder ob ein Gelenk in seiner Bewegung eingeschränkt ist.»

Die Druckmessplatte wiederum zeichnet auf, wie sich das Gewicht beim Stehen und Gehen auf die Fusssohle verteilt und wo die Hauptbelastung beim Abrollen liegt. Ein 3D-Scanner erfasst die natürliche Fussform. «Das ersetzt den früheren Gipsabdruck», sagt De Icco. «Wir sehen damit jede Abweichung und können die Einlage millimetergenau modellieren.»

Tipps vom Experten zum Schuhkauf

Einlagen sind nicht bei allen Leuten mit Fussproblemen nötig. «Die richtige Wahl des Schuhs kann bei 40 bis 50 Prozent der Fälle bereits zur Linderung beitragen», erklärt Stefano De Icco. Entscheidend dabei sei die Konstruktion. «Wichtig ist eine stabile Sohle mit einer leichten Sprengung, also einem Höhenunterschied zwischen Ferse und Vorfuss von etwa eineinhalb Zentimetern.» Zu flache oder zu weiche Schuhe – wie etwa viele Mode- oder Skaterschuhe – fördern Fehlbelastungen, weil sie keine stabile Abrollbewegung unterstützen.

Beim Kauf empfiehlt der Experte einen einfachen Test: den Schuh auf einen Tisch stellen, vorne auf die Schuhspitze drücken. Nun sollte sich die Sohle hinten etwa vier Fingerbreit anheben.

1/3 Der Anova-Schuh hilft dem Fuss beim richtigen Abrollen. Foto: Remo Buess

Die Schuhe von Anova hält er für ideal, vor allem für Berufsleute, die den ganzen Tag stehen und viel gehen müssen, beispielsweise in der Gastronomie, in der Pflege oder im Verkauf. Er kennt die Vorteile selbst, denn er ist oft mit diesen Schuhen unterwegs: «Wenn ich sie trage, bin ich am Abend tatsächlich weniger müde als sonst. Die Schuhe entlasten und helfen aktiv beim richtigen Abrollen, weil sie den Fuss lenken.» Sie bieten zudem Platz für Einlagen nach Mass, sind im Fersenbereich stabil und im Vorfuss dennoch flexibel. Sie helfen also bei vielen Fuss- und Gehproblemen.

Daniela Gaiotto ist inzwischen mit Einlagen in ihren Schuhen unterwegs. «Wenn ich sie schön brav trage – insbesondere mit den Anova-Schuhen –, gehe ich fast symptomlos durchs Leben», sagt sie zufrieden.

