Dave Beetschen wechselt die Schuhe am Mittag. Das ist gut für die Schuhe selbst, aber auch für die Füsse. Foto: Noe Flum

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Anova

Dave Beetschen wechselt seine Schuhe oft. Meist trägt er morgens einen anderen Schuh als am Nachmittag. Zuerst beispielsweise einen Sneaker, danach einen Gesundheitsschuh von Anova. Manchmal geht er mit einem Halbschuh einer Schweizer Manufaktur durch seine Geschäftsräume, ein andermal zieht er einen schicken Schuh an, den er bei einem Discounter günstig gekauft hat.

Abwechslung am Fuss ist für Dave Beetschen, den Inhaber und Geschäftsführer des Orthopädieunternehmes Schärer in Luzern, wichtig. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen will er seine Schuhe immer wieder gut lüften und so verhindern, dass sich zu viele Bakterien darin ansammeln können. Zum anderen unterstützen diese Schuhwechsel den gesamten Gehapparat. Der Grund: Mit jedem Schuh läuft es sich etwas anders. «Deshalb ist es gut, einmal einen harten Schuh zu tragen, ein andermal einen weichen, dann wieder einen schmalen beziehungsweise einen breiten. Und dann auch mal einen mit etwas mehr Absatz.» Der Fuss und die Muskulatur würden damit immer wieder unterschiedlich belastet.

Er weiss, wo der Schuh drückt

Orthopädie-Techniker Dave Beetschen rät beim Schuhkauf zu Qualität. Foto: Noe Flum

Der Orthopädie-Techniker kennt die Probleme der Leute aus langer Erfahrung: Seit 37 Jahren arbeitet er bei der Schärer AG mitten in der Stadt Luzern. Vor vier Jahren konnte er das Traditionsunternehmen mit einer über 120-jährigen Geschichte am gleichen Standort übernehmen.

Doch worauf ist bei den Schuhen zu achten, damit sie ideal sind für unsere Füsse? Bei Turnschuhen beispielsweise komme es auf die Art an, sagt Beetschen. Joggingschuhe hätten oft eine stabilere Sohle und könnten sogar situativ therapeutisch eingesetzt werden. Sneakers dagegen seien eher eine Modesache. Bei Halbschuhen rät er zu Qualität: Leder, gute Passform und ein Wechselbett seien wichtig. Billige Discounter-Schuhe hätten oft Mängel bei der Sohle und Stabilität. Doch selbst Beetschen kauft ab und zu einen solchen Schuh, wenn er ihm gefällt. Was klar sei: Ein solches Modell hat eine viel kürzere Lebensdauer als ein gut gebauter Schuh.

Barfuss auch zu Hause

Ideal für den Fuss sei das Barfusslaufen auf weichem Untergrund wie Waldboden oder Sand, sagt Beetschen. «Dabei müssen wir die gesamte Muskulatur einsetzen.» Doch selbst Barfusslaufen daheim in der Wohnung sei gut für einen gesunden Fuss – auf dem harten Boden, aber nicht für eine allzu lange Zeit. Was dem Barfusslaufen nahekomme, sei das Gehen in einer guten Flip-Flop-Sandale. Zentral sei dabei die richtige Passform. «Der Flip-Flop sollte ein gutes Fussbett haben und im Idealfall sogar eine Fersenschale sowie eine gute Führung durch den Steg über den Rist.»

Die modischen Schuhe von Anova helfen bei Problemen mit den Füssen. Foto: Noe Flum

Bei Fussproblemen wie Fersensporn, Hallux oder Arthrose sei die richtige Schuhwahl sogar entscheidend. «Früher hat der Orthopädie-Schuhmachermeister den Schuh aufgesägt, einen Zentimeter Material dazwischen getan und mit einem Carbonblatt stabilisiert», sagt der Fachmann. Das sah man den Schuhen an – sie waren alles andere als schön. Gute orthopädische Serienschuhen wie diejenigen von Anova hätten all die Funktionen heute integriert. Sie könnten zudem noch mit Einlagen ergänzt werden. «Diese Schuhe haben die nötige Stabilität, dämpfen gut und bieten eine ideale Abrollphase.»

Insgesamt zeigt sich: Die Wahl des richtigen Schuhs ist nicht trivial. Wichtig sind Passform, Qualität und Abwechslung. Der Experte rät, beim Kauf auf die eigene Fussform zu achten und sich im Fachgeschäft beraten zu lassen.

Anprobieren im Geschäft und im Fabrikladen

