Hektische Morgen müssen nicht automatisch Stress bedeuten. Auch an Arbeitstagen lässt sich der Start in den Tag deutlich ruhiger gestalten – ohne grosse Umstellungen im Alltag. Oft reichen schon kleine Anpassungen, um mehr Gelassenheit in die Morgenroutine zu bringen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Abendvorbereitung spart morgens Zeit: Kleidung bereitlegen, Gesicht reinigen, Produkte ordnen

Multifunktionales Make-up: Lippenstift als Rouge, Bronzer für Lidschatten

«Overnight Oats»: Frühstück am Vorabend vorbereiten, Energie ohne Stress

Blick Lifestyle

Wie der Morgen startet, entscheidet oft darüber, wie der ganze Tag verläuft. Also beginnt der ruhige Morgen schon am Abend: Wer morgens weniger Stress will, sollte bereits am Vorabend ansetzen. Ein grosser Teil der Morgenroutine lässt sich nämlich schon vorher erledigen.

Hilfreich ist zum Beispiel:

Das Gesicht am Abend gründlich reinigen und pflegen.

Kleidung für den nächsten Tag bereitlegen.

Make-up und Produkte an einem festen Ort sammeln.

Das spart am Morgen nicht nur Zeit, sondern auch unnötige Entscheidungen unter Zeitdruck.

Schnelles Make-up: weniger Produkte, mehr Wirkung

Am Morgen zählt jede Minute. Statt vieler Schritte funktioniert ein reduzierter Make-up-Look oft besser – und schneller.

Der Trick: Multitasking-Produkte verwenden. Lippenstift kann auch als Rouge dienen, Bronzer eignet sich für einen leichten Lidschatten-Effekt, und ein Augenbrauenstift kann gleichzeitig eine dezente Lidstrich-Alternative sein.

Für einen frischen Look reicht oft schon:

Etwas Concealer oder BB-Cream für einen ebenmässigen Teint

Ein Hauch Highlighter an Nase und Stirn

Unbedingt: Sonnenschutz als Basis

Das Ergebnis wirkt natürlich, frisch und ist in wenigen Minuten erledigt.

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Haare ohne Stress: Wellen über Nacht

Auch die Haare können morgens viel Zeit kosten – müssen sie aber nicht. Statt Styling mit Hitze gibt es einen einfachen Trick: sogenannte «Overnight Curls».

Dafür werden die Haare am Abend in zwei Partien geteilt, um ein weiches Hilfsmittel wie eine Socke oder einen Gürtel gewickelt und fixiert. Über Nacht entstehen so natürliche Wellen – ganz ohne Lockenstab oder Glätteisen.

Am Morgen genügt es, die Haare zu lösen und leicht mit den Fingern aufzuschütteln. Das Ergebnis: Volumen und Bewegung, ohne Aufwand und ohne Hitzeschäden.

Frühstück vorbereiten spart Zeit und Nerven

Gerade morgens wird das Frühstück oft ausgelassen – weil keine Zeit bleibt. Dabei lässt sich genau das einfach vermeiden.

Eine beliebte Lösung sind «Overnight Oats». Sie werden am Vorabend vorbereitet und stehen morgens direkt fertig im Kühlschrank bereit.

Grundrezept:

Haferflocken

Chiasamen

Milch (oder pflanzliche Alternative)

Griechischer Joghurt

Etwas Honig

Früchte und Nüsse nach Geschmack

Alles mischen, über Nacht ziehen lassen – und am Morgen direkt geniessen. Das sorgt für Energie und verhindert unnötigen Stress.

Das wichtigste Styling-Tool: dein Wohlbefinden

Am Ende ist nicht das perfekte Outfit oder das perfekte Make-up entscheidend, sondern wie man sich fühlt. Wer sich wohlfühlt, strahlt das auch aus – unabhängig von der Morgenroutine.

Schon kleine Momente helfen dabei: ein paar tiefe Atemzüge, kaltes Wasser im Gesicht oder eine kurze Pause nur für sich selbst.

Nur wenige Routinen helfen

Ein entspannter Morgen braucht keine komplette Umstellung. Oft reichen kleine, clevere Routinen am Abend und ein paar einfache Tricks am Morgen, um den Tag ruhiger und leichter zu starten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf diva.sk. Das Lifestyle-Magazin aus der Slowakei gehört wie Blick zu Ringier.