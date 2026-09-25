Sie sitzen dabei, hören aufmerksam zu und sagen trotzdem fast nichts. In grösseren Gruppen werden stille Menschen schnell als schüchtern oder desinteressiert wahrgenommen. Dabei kann Schweigen auch ganz andere Funktionen haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Studie zeigt: Vielredner gelten oft als kompetenter, ruhige Menschen werden unterschätzt

Zuhören ist genauso wichtig wie Sprechen – auch bei schwierigen Entscheidungen

2020-Studie: Redezeit beeinflusst Wahrnehmung von Führungsstärke in Gruppen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Es gibt Menschen, die in einer Runde sofort das Wort ergreifen. Andere hören erst einmal zu und melden sich erst, wenn sie etwas beitragen möchten. In grösseren Gruppen kann diese Zurückhaltung schnell als Schüchternheit oder Desinteresse missverstanden werden. Doch wie viel jemand redet, sagt erstaunlich wenig darüber aus, wie aufmerksam er einer Unterhaltung folgt.

In Gruppen reden nicht automatisch alle gleich viel

Dass Gespräche in Gruppen ungleich verteilt sind, ist in der Kommunikationsforschung gut dokumentiert. Bereits Anfang der 1990er-Jahre untersuchten die Psychologen Garold Stasser und Laurie Taylor, wie sich Gesprächsbeiträge in Gruppen verteilen. Dabei zeigte sich: Ein grosser Teil der Kommunikation findet zwischen einzelnen Personen statt, während andere Gruppenmitglieder zuhören.

Mit zunehmender Gruppengrösse kann dieser Effekt noch stärker werden. Es gibt mehr Stimmen, mehr Unterbrechungen und unterschiedliche Gesprächsdynamiken. Wer etwas sagen möchte, muss den richtigen Moment finden. Für manche ist es deshalb naheliegend, zunächst zuzuhören.

Zuhören ist mehr als nur den Mund halten

Während eines Gesprächs verarbeitet unser Gehirn gleichzeitig zahlreiche Informationen: Was sagt die andere Person? Wie ist etwas gemeint? Wie reagieren die anderen? Wann ist ein guter Zeitpunkt, um selbst etwas einzubringen?

Wer nicht gleichzeitig spricht, kann einen Teil seiner Aufmerksamkeit genau dafür einsetzen. Das gilt besonders für Menschen, die lieber nachdenken, bevor sie etwas sagen. Sie wollen vielleicht zunächst verschiedene Argumente abwägen oder sich ein genaueres Bild von einer Situation machen. Erst wenn sie das Gefühl haben, wirklich etwas beitragen zu können, melden sie sich.

Warum wir Vielredner oft für kompetenter halten

Interessant wird das vor allem im Berufsleben. Dort kann Redezeit leicht mit Kompetenz verwechselt werden: Eine Untersuchung, die 2020 im Fachjournal «The Leadership Quarterly» veröffentlicht wurde, befasste sich mit genau diesem Zusammenhang. Die Forschenden fanden Hinweise darauf, dass die Menge der Redezeit beeinflussen kann, wie stark eine Person innerhalb einer Gruppe als Führungspersönlichkeit wahrgenommen wird. Das ist bemerkenswert, weil viel zu reden und eine gute Idee zu haben zwei völlig verschiedene Dinge sind.

Wer also schnell reagiert, häufig spricht oder sich regelmässig einmischt, wird von anderen schlicht stärker wahrgenommen. Eine zurückhaltende Person kann dagegen gute Gedanken haben, ohne dass diese überhaupt in die Diskussion gelangen.

Still zu sein heisst nicht automatisch introvertiert zu sein

Auch ein verbreitetes Missverständnis spielt hier eine Rolle: Nicht jeder stille Mensch ist introvertiert. Introversion beschreibt in der Psychologie nicht einfach jemanden, der wenig redet oder schüchtern ist. Introvertierte Menschen können durchaus gesellig, selbstbewusst und kommunikativ sein. Häufig bevorzugen sie lediglich weniger soziale Reize oder brauchen nach intensiven sozialen Situationen mehr Zeit für sich.

Umgekehrt können auch sehr extrovertierte Menschen in einer bestimmten Gruppe ungewöhnlich ruhig sein. Vielleicht kennen sie die anderen Personen kaum. Vielleicht interessiert sie das Thema nicht. Vielleicht möchten sie zunächst beobachten, wie die Gruppe funktioniert. Wie viel jemand redet, hängt deshalb nicht nur von der Persönlichkeit ab, auch Situation, Thema, Gruppengrösse und Vertrautheit spielen eine Rolle.

In kleinen Runden kann sich das Bild komplett verändern

Das kennen viele aus dem eigenen Alltag: Im grossen Teammeeting sagt jemand kaum etwas. Beim anschliessenden Kaffee mit zwei Kollegen redet dieselbe Person plötzlich angeregt mit. Das ist kein Widerspruch. In einer kleinen Runde gibt es weniger Stimmen, weniger Konkurrenz um Gesprächszeit und meist mehr Möglichkeiten, aufeinander einzugehen. Auch Unterbrechungen und schnelle Themenwechsel können abnehmen.

Deshalb sollte man Menschen nicht vorschnell danach beurteilen, wie sie sich in einer bestimmten Gruppe verhalten.

Manchmal ist Beobachten sogar die bessere Strategie

Wer zunächst zuhört, kann ausserdem etwas tun, das beim schnellen Reden leicht verloren geht: Muster erkennen. Welche Meinung haben die anderen? Wo liegen die Konflikte? Welche Information fehlt noch? Wer meint tatsächlich etwas anderes, als er gerade sagt? Und ist der eigene Gedanke überhaupt neu?

Gerade bei schwierigen Entscheidungen kann es sinnvoll sein, nicht sofort zu reagieren. Eine kurze Pause ermöglicht, Informationen zu sortieren und die eigene Antwort bewusster zu formulieren. Natürlich ist Schweigen nicht immer hilfreich. Wer bei einer Diskussion dauerhaft nichts sagt, obwohl seine Perspektive wichtig wäre, kann übergangen werden. Und manchmal wirkt Schweigen tatsächlich wie Desinteresse. Entscheidend ist deshalb der Kontext.

Nicht jeder muss der oder die Lauteste im Raum sein

Gute Gespräche brauchen deshalb beides: Menschen, die Gedanken laut formulieren, und Menschen, die zunächst zuhören und einordnen. Nicht die längste Rede bleibt schliesslich unbedingt am stärksten hängen, sondern manchmal genau der eine Satz, der zur richtigen Zeit kommt.