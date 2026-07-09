Der Sommer steht für Freiheit – und fühlt sich trotzdem oft stressig an. Zwischen Erwartungen, Plänen und Social Media geht das Einfache verloren. Kleine Alltagsmomente helfen, wieder Ruhe zu finden. So gelingt ein entspannter Sommer ohne Perfektionsdruck.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sommerstress durch hohe Erwartungen und Vergleich: Alltag bleibt bestehen

Mikro-Momente wie Kaffee oder Stille mindern Stress effektiv

Offline-Zeiten senken innere Lautstärke: Spaziergang ohne Handy wirkt

Blick Lifestyle

Der Sommer hat ein Image: leicht, frei, unbeschwert. In der Realität sieht er oft anders aus. Arbeit, Termine und dazu das Gefühl, alles noch besser nutzen zu müssen. Mehr erleben, mehr reisen, mehr geniessen.

Genau dieser Druck sorgt dafür, dass wir das Einfache oft übersehen.

Wenn der Sommer zur To-do-Liste wird

Viele verbinden Sommer mit grossen Erwartungen: der perfekten Ferien, die besten Wochenenden, möglichst viele Highlights. Gleichzeitig bleibt der Alltag bestehen.

Das Problem: Wir vergleichen ständig. Was gerade passiert, wirkt schnell weniger besonders als das, was wir «eigentlich noch tun sollten». So entsteht Stress – auch in der schönsten Jahreszeit. Erholung braucht jedoch weniger Programm und mehr Pausen dazwischen.

Kleine Momente, grosse Wirkung

Psychologisch wirken kurze positive Eindrücke stark auf unser Stresssystem. Diese Mikro-Momente dauern nur Sekunden oder Minuten, können aber den Kopf spürbar entlasten.

Wichtig: Sie müssen nicht geplant oder verdient sein. Oft wirken sie gerade dann am besten, wenn sie zufällig entstehen.

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Diese Sommermomente helfen sofort

Es sind oft die simpelsten Dinge, die wirklich runterbringen:

Ein Kaffee am offenen Fenster, ohne aufs Handy zu schauen.

Ein Stück Schokolade, langsam gegessen statt nebenbei.

Eine Glace an einem heissen Tag – einfach so.

Wärme auf der Haut oder Gras unter den Füssen bewusst spüren.

Ein paar Minuten Stille am Morgen oder Abend.

Solche Eindrücke holen uns aus dem Kopf zurück in den Moment.

Weniger Bildschirm, mehr Ruhe

Unser Alltag ist voll von Reizen. Nachrichten, Social Media, E-Mails – alles fordert Aufmerksamkeit. Der Kopf bleibt dadurch oft im Dauerbetrieb.

Schon kurze Offline-Zeiten helfen. Ein Spaziergang ohne Handy, eine Stunde ohne Benachrichtigungen oder ein Abend ohne Bildschirm können die innere Lautstärke deutlich senken.

Oft merkt man erst dann, wie viel im Hintergrund eigentlich los ist.

Zuhause als kleiner Sommeranker

Auch das Zuhause beeinflusst, wie sich der Sommer anfühlt. Es braucht keine Perfektion, sondern Atmosphäre.

Ein frisch gemachtes Bett, eine Kerze am Abend oder ein kleiner aufgeräumter Bereich reichen oft schon, um ein Gefühl von Ruhe zu schaffen.

Solche kleinen Signale sagen dem Körper: Hier darfst du runterfahren.

Weniger planen, mehr spüren

Ein guter Sommer entsteht nicht durch volle Programme, sondern durch kleine echte Momente dazwischen. Augenblicke, die nicht perfekt sind, aber sich gut anfühlen.

Vielleicht liegt genau darin die Entlastung: den Sommer nicht optimieren zu müssen – sondern ihn einfach passieren zu lassen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf diva.sk. Das Lifestyle-Magazin aus der Slowakei gehört wie Blick zu Ringier.