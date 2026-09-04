Ein grosser Erfolg, eine Reise oder eine neue Anschaffung können uns glücklich machen. Doch oft hält das Gefühl nicht lange an. Eine alte Weisheit zeigt, warum dauerhaftes Glück etwas ganz anderes braucht.

Diese alte chinesische Weisheit verrät, wie du wirklich glücklich wirst

Diese alte chinesische Weisheit verrät, wie du wirklich glücklich wirst

Blick Lifestyle

Es gibt Momente, die uns auf Anhieb glücklich machen: eine lang ersehnte Reise, ein schönes Fest, ein beruflicher Erfolg oder etwas, das wir uns schon lange kaufen wollten. Doch die Freude über solche Erlebnisse hält oft nicht ewig.

Genau diesen Unterschied zwischen kurzfristiger Freude und langfristiger Zufriedenheit beschreibt eine alte Redewendung, die häufig als chinesische Weisheit bezeichnet wird:

«Willst du eine Woche glücklich sein, heirate. Willst du einen Monat glücklich sein, schlachte ein Schwein. Willst du ein Leben lang glücklich sein, pflanze einen Garten.»

Ob die Redewendung tatsächlich chinesischen Ursprungs ist, lässt sich allerdings nicht eindeutig belegen. Es existieren verschiedene Versionen, bei denen sowohl die Zeitangaben als auch die Aktivitäten variieren. Die zentrale Botschaft bleibt jedoch dieselbe.

Warum ausgerechnet ein Garten?

Der Garten steht in der Redewendung für etwas, das Zeit, Geduld und regelmässige Pflege braucht. Du kannst einen Garten nicht anlegen und ihn danach sich selbst überlassen. Pflanzen müssen gegossen, gepflegt und manchmal vor Schädlingen geschützt werden. Erst nach und nach zeigen sich die Ergebnisse.

Genau darin liegt die Botschaft: Auch ein erfülltes Leben entsteht selten durch einen einzigen grossen Moment. Es wächst aus vielen kleinen Entscheidungen, Gewohnheiten und Beziehungen.

Warum die Freude über Neues oft nachlässt

Ein neues Auto, eine Reise oder ein grosser Erfolg können zunächst für ein starkes Glücksgefühl sorgen. Doch irgendwann wird das Neue zum Alltag. Was gestern noch besonders war, gehört plötzlich ganz selbstverständlich zum Leben. Das bedeutet nicht, dass solche Erlebnisse wertlos sind. Im Gegenteil: Sie können unser Leben bereichern und schöne Erinnerungen schaffen. Nur können wir nicht erwarten, dass ein einzelnes Ereignis dauerhaft glücklich macht.

Auch psychologisch lässt sich beobachten, dass Menschen sich häufig an positive Veränderungen gewöhnen. Der anfängliche Glücksschub wird mit der Zeit schwächer.

Dauerhaftes Glück wächst im Alltag

Was uns langfristig zufrieden macht, ist häufig weniger spektakulär. Dazu gehören Menschen, denen wir vertrauen können, Beziehungen, in denen wir uns wohlfühlen, Aufgaben mit Sinn und Ziele, die uns motivieren.

Auch Zeit für sich selbst, Bewegung, neue Interessen und kleine Momente, die wir bewusst geniessen, können zum Wohlbefinden beitragen. Glück muss also nicht jeden Tag gross und aufregend sein. Oft steckt es gerade in einer gut gestalteten Alltagsroutine.

Die wichtigste Botschaft der alten Weisheit

Vielleicht ist genau das der Grund, warum das Bild vom Garten so gut funktioniert. Ein Garten wird nicht an einem einzigen Tag schön. Er entsteht Schritt für Schritt. Das gilt auch für ein zufriedenes Leben. Wer dauerhaft glücklich sein möchte, muss nicht ständig nach dem nächsten grossen Glücksmoment suchen. Viel wichtiger ist es, einen Alltag aufzubauen, in dem immer wieder kleine Dinge wachsen können, die guttun.

Die vielleicht schönste Botschaft der Redewendung lautet deshalb: Glück ist weniger ein Ziel, das du einmal erreichst als etwas, das du jeden Tag ein Stück weit pflegst.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.