Bleibt die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern eng, ist das schön. Doch wenn Eltern ständig helfen und Probleme lösen müssen, wird es kritisch. Zeit, den Beziehungs-Trend «Endless Parenting» genauer anzuschauen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «Endless Parenting» beschreibt enge Beziehungen zwischen Eltern und erwachsenen Kindern weltweit.

87 Prozent der Schweizer Jugendlichen vertrauen in schwierigen Situationen auf ihre Eltern.

65 Prozent der 22- bis 25-Jährigen in der Schweiz wohnen zuhause. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Sie telefonieren mehrmals pro Tag, wissen stets, wo der Schuh drückt, und sind sofort zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. Viele Eltern pflegen zu ihren Söhnen und Töchtern auch dann noch einen intensiven Kontakt, wenn diese bereits erwachsen sind. Ist das der Fall, wird das im englischen Sprachraum – und immer öfter auch im deutschen – als «Endless Parenting» bezeichnet. Ein Trend, der unterschiedliche Reaktionen auslöst. Die einen betrachten es als erstrebenswert, dass Eltern für ihre Kinder über die Jugend hinaus Ansprechperson Nummer eins bleiben. Andere wiederum werfen diesen Eltern vor, nicht loszulassen und deren Kindern, unselbstständig zu sein.

Auf jeden Fall hat sich die Beziehungen zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert. Und das aus diversen Gründen. Früher lebten die Kinder etwa meist bei ihren Familien, bis sie selbst heirateten und eine eigene Familie gründeten. Das geschieht mittlerweile immer später, weshalb offensichtlich viele erwachsene Kinder auch länger bei den Eltern wohnen bleiben. Wie «The Atlantic» schreibt, leben gemäss einer US-Studie heutzutage 45 Prozent der 18- bis 29-Jährigen noch bei Vater und Mutter oder einem von beiden Elternteilen. Zum ersten Mal seit den 40er-Jahren sei dies wieder die häufigste Lebensform von Menschen in dieser Alterskategorie.

Ratschläge und finanzielle Unterstützung

Doch nicht nur das: Gemäss einer Umfrage des Pew Research Centers bei Eltern mit Kindern zwischen 18 und 34 Jahren zeigte sich, dass fast 60 Prozent der Befragten ihre erwachsenen Kinder finanziell unterstützen. Die Mehrheit der befragten erwachsenen Kinder gab an, sich regelmässig an ihre Eltern zu wenden, wenn sie Ratschläge zu Karriere, Geld oder Gesundheit benötigen. Weiter sagten 70 Prozent der befragten Eltern, sie würden mehrmals pro Woche mit ihren Kindern telefonieren.

Letzteres ist natürlich mit den Möglichkeiten der neuen Technologie zu begründen. Dank Smartphones und Social Media ist es heute ein Leichtes, selbst dann ständig in Kontakt zu bleiben und andere am Leben teilhaben zu lassen, wenn man Kilometer voneinander entfernt ist. Diese ständige Kommunikation muss aber nicht ein Zeichen von mangelnder Selbstständigkeit sein, sondern kann auch für eine schöne und enge Bindung sprechen. Und eine solche stärkt unsere Psyche.

Gute Eltern-Kind-Beziehung in der Schweiz

Dies bestätigt auch eine Studie von Pro Juventute: Viele der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen empfinden die Beziehung zu ihren Eltern als wichtigen Faktor für ihr empfundenes Wohlbefinden. Und anscheinend ist diese Beziehung auch mehrheitlich gut: Knapp 87 Prozent gaben beispielsweise an, sie können sich immer oder meistens in schwierigen Situationen auf ihre Eltern verlassen und 82 Prozent sagten, ihre Eltern haben immer oder meistens Verständnis für sie.

Spannend auch: Je älter die Teilnehmenden waren, desto seltener stritten sie sich mit ihren Eltern. Auch der erwähnte Trend aus den USA, lange bei der Familie oder einem Elternteil zu leben, lässt sich aus der Studie erkennen: 65 Prozent der 22- bis 25-Jährigen – die älteste der befragten Altersgruppen – wohnen noch zu Hause.

Beziehung auf Augenhöhe

Beratungserfahrungen zeigen bereits, dass sich der Erziehungsstil gewandelt hat: «Heute ist es in der Regel ein bewusster Entscheid, ein Kind zu haben», sagen Experten. Das färbe sich auch auf die Beziehung zum Kind ab: «Die Beziehung zwischen Eltern und Kind ist heute eher auf Augenhöhe und weniger autoritär.»