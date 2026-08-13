Hitze, Reisen und Badeferien erhöhen das Risiko für Harnwegsinfekte deutlich. Experten erklären, warum gerade im Sommer viele Menschen an einer Blasenentzündung leiden – und wie du dich schützen kannst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sommerferien erhöhen Risiko für Blasenentzündung durch Hitze, Baden und Dehydrierung

Typische Ursachen: nasse Badebekleidung, Klimaanlagen, Hygieneprobleme bei Reisen

Experten empfehlen: Viel trinken, Intimhygiene beachten, Symptome ärztlich abklären

Blick Lifestyle

Sommer, Sonne, Strandferien – eigentlich die schönste Zeit des Jahres. Doch genau dann steigt bei vielen Menschen das Risiko für eine Blasenentzündung (Zystitis) deutlich an. Gründe dafür sind unter anderem Hitze, ungewohnte Bedingungen auf Reisen und veränderte Alltagsgewohnheiten.

Warum der Sommer die Blase belastet

In den Ferien kommen mehrere Faktoren zusammen: hohe Temperaturen, häufiges Baden, lange Ausflüge und oft auch zu wenig Flüssigkeitszufuhr. All das kann die Harnwege reizen und die Vermehrung von Bakterien begünstigen.

Typische Symptome einer Blasenentzündung sind Brennen beim Wasserlösen, Schmerzen im Unterbauch, häufiger Harndrang und ein allgemeines Unwohlsein im Beckenbereich.

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Diese Auslöser sind in den Ferien besonders häufig

Mediziner nennen mehrere typische Risikofaktoren, die im Sommer besonders oft auftreten:

Baden in kaltem Wasser nach starker Sonneneinstrahlung

Langes Tragen nasser Badebekleidung

Unterkühlung durch Klimaanlagen

Zu wenig trinken und dadurch Dehydrierung

Verunreinigtes Wasser oder Sand in Badegewässern

Nachlässige Intimhygiene auf Reisen

Eng anliegende, synthetische Kleidung bei Hitze

Starkes Schwitzen und Hautreizungen

Stress, Schlafmangel und lange Reisen

Besuch von öffentlichen Pools oder Whirlpools mit unzureichender Hygiene

Besonders problematisch ist oft die Kombination aus Kälte und Hitze – etwa sich nach dem Baden in kaltem Wasser direkt in die Sonne zu legen oder in klimatisierten Räumen aufzuhalten.

Hitze oder Kälte – beides kann problematisch sein

Hohe Temperaturen führen zu verstärktem Schwitzen. Wer zu wenig trinkt, scheidet weniger Urin aus – dadurch werden Bakterien schlechter aus den Harnwegen gespült.

Auch Unterkühlung kann eine Rolle spielen. Kaltes Sitzen, starke Klimaanlagen oder Sprünge ins kalte Wasser können die lokale Durchblutung verringern und die Schutzfunktion der Schleimhäute schwächen.

So kannst du einer Blasenentzündung vorbeugen

Mit einfachen Massnahmen lässt sich das Risiko im Urlaub deutlich senken:

Ausreichend Wasser trinken

Regelmässig zur Toilette gehen und Urin nicht zurückhalten

Intimhygiene besonders nach dem Baden beachten

Nasse Badekleidung rasch wechseln

Unterkühlung durch Klimaanlagen vermeiden

Nicht auf kalten Oberflächen sitzen

Lockere, atmungsaktive Unterwäsche tragen

Alkohol und stark zuckerhaltige Getränke reduzieren

Aggressive Hygieneprodukte vermeiden

Ausreichend schlafen und das Immunsystem stärken

Wichtig: Symptome ernst nehmen

Treten Beschwerden wie Brennen beim Wasserlassen oder häufiger Harndrang auf, sollte frühzeitig ärztlicher Rat eingeholt werden. Eine Blasenentzündung sollte medizinisch abgeklärt werden, um Komplikationen zu vermeiden.

Fachleute warnen ausdrücklich vor Selbstbehandlung mit Antibiotika, da dies zu Resistenzen führen und den Verlauf verschlimmern kann.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.