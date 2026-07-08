Viele setzen ihre Vitamin-D-Präparate im Sommer ab – doch Experten warnen: Auch bei Sonnenschein kann ein Mangel bestehen bleiben. Ob eine Supplementierung sinnvoll ist, hängt stark von individuellen Faktoren ab.

Vitamin D-Tabletten im Sommer: Brauchst du sie wirklich noch?

Vitamin D-Tabletten im Sommer: Brauchst du sie wirklich noch?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vitamin D im Sommer durch Sonne, doch Nahrungsergänzung oft nötig

Risikogruppen: Ältere, Menschen mit dunkler Haut, wenig Sonnenkontakt

Nur wenige Lebensmittel enthalten Vitamin D: Fettreicher Fisch, angereichert

Blick Lifestyle

Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit steigt die körpereigene Produktion von Vitamin D durch das Sonnenlicht deutlich an. Trotzdem empfehlen Fachleute, nicht automatisch auf Nahrungsergänzungsmittel zu verzichten.

Sonne hilft – aber nicht immer genug

Vitamin D entsteht in der Haut durch UVB-Strahlen. Wie viel der Körper tatsächlich produziert, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab: Hauttyp, Alter, Aufenthaltsdauer im Freien, Kleidung und auch der Einsatz von Sonnenschutzmitteln.

Menschen, die viel drinnen arbeiten oder sich kaum der direkten Sonne aussetzen, können auch im Sommer unzureichend versorgt sein.

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Wer besonders aufpassen sollte

Bestimmte Gruppen haben ein erhöhtes Risiko für einen Mangel – darunter ältere Menschen, Personen mit dunklerer Haut sowie Menschen mit chronischen Erkrankungen oder wenig Sonnenkontakt.

Bei ihnen kann eine Supplementierung auch in den Sommermonaten sinnvoll bleiben.

Ernährung reicht oft nicht aus

Nur wenige Lebensmittel enthalten nennenswerte Mengen an Vitamin D. Dazu gehören vor allem fettreiche Fische sowie einzelne angereicherte Produkte.

In vielen Fällen reicht die Ernährung allein nicht aus, um den Bedarf zu decken.

Zu viel ist nicht besser

Vitamin D ist wichtig für Knochen, Muskeln und das Immunsystem. Eine übermässige Einnahme von Präparaten kann jedoch gesundheitliche Probleme verursachen – deshalb raten Experten davon ab, hochdosiert auf eigene Faust zu supplementieren.

Individuell entscheiden statt pauschal absetzen

Ob Vitamin D im Sommer weiter eingenommen werden sollte, lässt sich nicht pauschal beantworten. Sinnvoll ist häufig eine Blutwertkontrolle, um den tatsächlichen Bedarf zu bestimmen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf medonet.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.