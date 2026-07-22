Die Konzentration schwindet, die Augen brennen, der Bildschirm verschwimmt? Dann ist es höchste Zeit für einen Powernap. Aber wie lange solltet ihr tagsüber wirklich schlummern, um danach möglichst fit in den restlichen Tag zu starten?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Powernapping steigert Leistung und Gesundheit, ideal 10–30 Minuten an ruhigem Ort

Koffein vor dem Nickerchen verstärkt den Effekt mit doppeltem Energieschub

Nap-Pods und Ruhezonen in Firmen und Hochschulen immer verbreiteter

Valeska Jansen

Schon vor dem Lunch wisst ihr eigentlich, was danach kommt: Kaum sitzt ihr wieder am Schreibtisch, schlägt die Müdigkeit zu. Mehrere Studien zeigen inzwischen, dass ein kurzes Nickerchen nicht nur der Gesundheit guttut, sondern auch die Leistungsfähigkeit messbar steigert. Kein Wunder, dass immer mehr Unternehmen und Hochschulen mittlerweile eigene Ruhezonen oder Nap-Pods einrichten, in denen sich Mitarbeitende und Studierende für ein paar Minuten zurückziehen können.

Timer stellen nicht vergessen

Doch wie lange darf das Schläfchen dauern? Die Antwort: zwischen 10 und maximal 30 Minuten. Wer länger schläft, rutscht in eine kurze Tiefschlafphase, aus der man sich danach eher gerädert als erholt fühlt – das sogenannte Schlafträgheits-Phänomen («sleep inertia»). Wer es ganz genau wissen will, stellt sich einen Timer oder nutzt eine Schlaf-Tracking-App, die einen rechtzeitig wieder aufweckt.

Entspannung ist das A und O

Die wichtigste Regel beim Powernapping: Ruhe und ein bequemer Ort. Egal ob Sofa, ein zurückgelehnter Bürostuhl oder eine ruhige Ecke – schaltet Lärm und Bildschirme so gut wie möglich aus und schliesst die Augen. Ihr müsst dabei nicht komplett einschlafen, schon leichtes Dösen hilft, den Kopf freizubekommen. Je regelmässiger ihr das Kraftschläfchen einbaut, desto schneller findet ihr künftig in den optimalen Erholungsmodus.

Der Extra-Boost für harte Tage

Wenn der Kopf fast auf der Tastatur landet, hilft ein kleiner Trick: Trinkt direkt vor dem Nap einen Espresso. Das Koffein braucht rund 20 bis 30 Minuten, bis es wirkt – genau die Zeitspanne, die euer Nickerchen dauert. Wacht ihr danach auf, schlagen Koffein und Nap gleichzeitig zu, und ihr bekommt einen doppelten Energieschub. Dieser sogenannte «Coffee Nap» ist inzwischen auch wissenschaftlich gut belegt und ein echter Gamechanger für stressige Nachmittage.