Die Zitrone ist bekannt dafür, viel Vitamin C zu enthalten. Das tut sie auch. Doch sie kann noch viel mehr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zitronen sind vielseitig: Küche, Beauty, Immunsystem, Düfte beseitigen

Zitronen helfen bei Übelkeit und straffen die Haut

Drei Esslöffel Zitronensaft reinigen Mikrowellen effektiv

Anne Sophie Carruzzo

Die Zitrone hat viele Vorteile: Du kannst sie in der Küche vielfältig einsetzen, als Beauty-Mittel nutzen, dein Immunsystem stärken und unangenehme Düfte beseitigen. Doch sie kann noch mehr. Das sind die Gründe, warum du immer eine Zitrone zu Hause haben solltest.

1 Mikrowelle säubern

Ist deine Mikrowelle schmutzig? Anstatt die ganze Mikrowelle mühsam abzukratzen, kannst du eine Zitrone benutzen. Gib dafür drei Esslöffel Zitronensaft in 300 Milliliter Wasser und wärme die Mischung in der Mikrowelle auf höchster Stufe auf. Danach lässt sich der Schmutz problemlos abwischen, und die Zitrone verströmt dazu noch einen frischen Duft.

2 Damit der Blumenkohl seine Farbe behält

Blumenkohl kann sich beim Kochen verfärben. Um das zu verhindern, kannst du etwas Zitronensaft dem Kochwasser beigeben. Wenn Du keinen zur Hand hast, funktioniert es auch mit etwas Milch, Zucker, Essig oder Mehl.

3 Erkältungssymptome lindern

In der kalten Jahreszeit kommen hartnäckige Erkältungen öfter vor. Gegen das Schluckweh hilft die Zitrone. In heissem Wasser aufgelöst und mit etwas Honig gesüsst, bringt dieses Zitronenwasser Linderung und wärmt dich zusätzlich auf.

4 Flecken entfernen

Gelbliche Schweissflecken auf weissen T-Shirts sind lästig und gehen oft in der Waschmaschine nicht von alleine weg. Mische etwas Zitronensaft mit Wasser und betupfe die betroffenen Stellen damit. Lass es mindestens 30 Minuten einwirken und wasche dann das Kleidungsstück wie gewohnt.

5 Haut straffen

Die Zitrone kann nicht nur im Haushalt verwendet werden, sondern eignet sich auch als Beauty-Mittel. Der Saft von einem Viertel Zitrone mit steif geschlagenem Eiweiss ergibt eine verjüngende Gesichtsmaske. Trage die Mischung auf dein Gesicht und Décolleté auf und lasse sie etwa 25 Minuten einwirken. Das soll die Haut straffen und Falten bekämpfen.

6 Zitrone gegen Übelkeit

Die Zitrone enthält neutralisierende Säuren, die bei Übelkeit besonders effektiv wirken. Sie helfen dabei, den pH-Wert im Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen, und unterstützen die Verdauung. Für sofortige Linderung kannst Du einen Teelöffel frisch gepressten Zitronensaft mit einem Teelöffel Honig vermischen und langsam lutschen. Alternativ funktioniert auch ein Glas warmes Wasser mit dem Saft einer halben Zitrone und etwas Honig. Atme zuerst den Geruch des Zitronenwassers ein paar Minuten ein, bevor du das Glas langsam leer trinkst.

7 Kalkrückstände entfernen

Durch die sauren Eigenschaften der Zitrone kannst du mit ihr hartnäckige Kalkablagerungen lösen, zum Beispiel, wenn sich im Wasserkocher Kalk abgelagert hat. Um diesen zu entfernen, brauchst du lediglich ein paar Zitronenschnitze und destilliertes Wasser. Fülle den Wasserkocher vollständig mit destilliertem Wasser und gib dann die Zitronenschnitze dazu. Lass das Ganze einmal aufkochen, stelle es auf die Seite und lasse es auskühlen. Zum Schluss einfach mit einer weichen Bürste die Rückstände abwischen und ausspülen.

Der Mythos vom gesunden Vitamin C Der menschliche Körper braucht Vitamin C, keine Frage. Ascorbinsäure erfüllt eine Menge wichtiger Aufgaben in unserem Organismus. Doch taugt es auch als Allheilmittel gegen Erkältungen, Stress oder gar Krebs. wie manche behaupten? Der menschliche Körper braucht Vitamin C, keine Frage. Ascorbinsäure erfüllt eine Menge wichtiger Aufgaben in unserem Organismus. Doch taugt es auch als Allheilmittel gegen Erkältungen, Stress oder gar Krebs. wie manche behaupten? Hier weiterlesen Mehr