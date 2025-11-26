DE
Einfacher und günstiger Reinigungstrick für die Küche
Günstig und umweltschonend den Backofen reinigen

Mit wenigen Zutaten lässt sich der Backofen leicht reinigen. Mit diesem Trick sind nicht einmal teure Putzmittel nötig.
Publiziert: 11:25 Uhr
Aktualisiert: 11:27 Uhr
Besonders in der Vorweihnachtszeit sind Klein und Gross wieder fleissig am Backen und der Backofen wird stark beansprucht.
Darum gehts

  • Schnelle Backofenreinigung mit Hausmitteln ohne teure Putzmittel
  • Mischung zur Reinigung kann selber hergestellt werden
  • Wenig Aufwand und gute Wirkung
Corine Turrini Flury

Egal ob beim Backen von Gebäck, Kuchen oder Gratins, schnell ist es passiert, dass beim Backen im Ofen etwas überquillt und den Backofen verschmutzt. Damit der Backofen ganz schnell wieder sauber und einsatzbereit ist, braucht es gar nicht viel. Ohne teure Putzmittel lässt sich mit diesem Trick der Ofen schnell und ohne viel Kraftaufwand wieder sauber machen.

Alles, was es für diese Backofenreinigung braucht, findet sich in fast jedem Haushalt. So gehts!

Zutaten für die Reinigungsmischung für den Backofen


 		Zutaten

2 bis 3

Päckchen Backpulver (je nach Verschmutzung)

¼ l

Essig

etwas

Wasser


Reinigungsschwamm oder Putzlappen


Schwingbesen


Putzhandschuhe

Anwendung vom Hausmittel

Alle Zutaten werden zuerst mit dem Schwingbesen zu einem Brei vermischt. Dann Putzhandschuhe anziehen und die Mischung mit einem Schwamm gut im ganzen Backofen verteilen. In der Mitte des Ofens dann eine feuerfeste Schale mit Wasser gefüllt stellen und den Ofen auf 100 Grad aufheizen. Das Ganze etwa 30 bis 45 Minuten eingestellt lassen – je nach Verschmutzungsgrad. Sobald keine Verbrennungsgefahr mehr besteht, kann der abgeschaltete Ofen mit einem Lappen relativ einfach fertig gereinigt werden.

Es ist ratsam, nach der Reinigung den Raum gründlich zu lüften.

Zusätzlicher Tipp: Auf die gleiche Art lassen sich mit dieser Mischung auch Backbleche und Gitterrost reinigen.

