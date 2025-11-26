Darum gehts
- Schnelle Backofenreinigung mit Hausmitteln ohne teure Putzmittel
- Mischung zur Reinigung kann selber hergestellt werden
- Wenig Aufwand und gute Wirkung
Egal ob beim Backen von Gebäck, Kuchen oder Gratins, schnell ist es passiert, dass beim Backen im Ofen etwas überquillt und den Backofen verschmutzt. Damit der Backofen ganz schnell wieder sauber und einsatzbereit ist, braucht es gar nicht viel. Ohne teure Putzmittel lässt sich mit diesem Trick der Ofen schnell und ohne viel Kraftaufwand wieder sauber machen.
Alles, was es für diese Backofenreinigung braucht, findet sich in fast jedem Haushalt. So gehts!
Zutaten für die Reinigungsmischung für den Backofen
|Zutaten
2 bis 3
Päckchen Backpulver (je nach Verschmutzung)
¼ l
Essig
|etwas
Wasser
Reinigungsschwamm oder Putzlappen
Schwingbesen
Putzhandschuhe
Anwendung vom Hausmittel
Alle Zutaten werden zuerst mit dem Schwingbesen zu einem Brei vermischt. Dann Putzhandschuhe anziehen und die Mischung mit einem Schwamm gut im ganzen Backofen verteilen. In der Mitte des Ofens dann eine feuerfeste Schale mit Wasser gefüllt stellen und den Ofen auf 100 Grad aufheizen. Das Ganze etwa 30 bis 45 Minuten eingestellt lassen – je nach Verschmutzungsgrad. Sobald keine Verbrennungsgefahr mehr besteht, kann der abgeschaltete Ofen mit einem Lappen relativ einfach fertig gereinigt werden.
Es ist ratsam, nach der Reinigung den Raum gründlich zu lüften.
Zusätzlicher Tipp: Auf die gleiche Art lassen sich mit dieser Mischung auch Backbleche und Gitterrost reinigen.