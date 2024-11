Foto: Getty Images

Auf einen Blick Duschvorhänge sind wahre Keimschleudern und oft unhygienisch

Essig, Natron und Zitronensäure helfen bei der Reinigung

Wie warmer Sommerregen prasselt das Wasser auf euch nieder, bis ihr blitzblank der Dusche entsteigt. Fantastisch. Und garantiert eine saubere Sache. Allerdings wäre da der Duschvorhang: Dürfen wir mal fragen, wie oft ihr den eigentlich wascht oder wechselt? Wir wollen euch nicht zu nahe treten, aber: garantiert zu selten. Warum das so ist, zeigen wir euch hier:

So unhygienisch ist der Duschvorhang

Wir machen nur ungern die Stimmung zunichte, aber wir haben schlechte Nachrichten. Laut einer Studie von SafeHome.org befinden sich auf eurem Duschvorhang 69 Mal so viele Keime und Bakterien wie auf eurem WC-Sitz. Huch. Schuld sind das ständig feuchte Klima, in dem sich Schimmel und Keime ganz wie zu Hause fühlen, die Tatsache, dass der Vorhang zum Trocknen selten richtig ausgebreitet wird und der Fakt, dass wir uns in der Dusche rasieren oder die Zähne putzen. Manche Menschen urinieren sogar unter der Dusche. All das macht das unscheinbare Textil zur Keimschleuder Nummer 1 unserer Badezimmer.

Wie oft muss der Duschvorhang gewaschen werden?

Mindestens einmal im Monat! Die meisten Exemplare darf man auf einen Schleudergang in die Waschmaschine schicken (am besten ohne weitere Ladung und unbedingt mit Hygienespüler). Alternativ gibt es auch ein, zwei Hausmittel, die den Vorhang wieder auf Vordermann bringen.

Im ganzen Haushalt tummeln sich Bakterien und Keime, die für das blosse Auge nicht zu sehen sind. Besonders im Badezimmer fühlen sich diese wohl.

Wie wasche ich den Vorhang am besten?

1 Essig

Essig ist ein altbewährter Bakterien-Killer und hat auch für Kalkrückstände nicht viel übrig. Mixt den hilfreichen Alleskönner im Verhältnis 1:2 mit Wasser, weicht den Duschvorhang mindestens eine halbe Stunde darin ein, abspülen, fertig.

2 Natron

Das weisse Pulver reinigt Backöfen, verschmutzte Töpfe – und unseren Duschvorhang. Dazu wird das Pulver ebenfalls mit Wasser gemischt, in diesem Fall soll aber kein Bad, sondern eine cremige Paste entstehen. Die wird mit einem Schwamm oder Tuch auf unser Problem-Textil gestrichen, etwa 45 Minuten in Ruhe gelassen und anschliessend wieder abgespült.

3 Zitronensäure

Sie kommt bei denen zum Einsatz, die weder Essig, noch Natron zur Hand haben. Die Säure wirkt ebenfalls gegen Kalk und antibakteriell und kann genau wie Essig im Verhältnis 1:2 mit (kaltem!) Wasser gemischt und angewendet werden.

Euer Duschvorhang ist jetzt mindestens so porentief rein wie ihr? Herzlichen Glückwunsch – einmal im Jahr solltet ihr euch trotzdem ein komplett neues Exemplar gönnen. Wir erinnern noch mal an den Toiletten-Sitz. Gut? Gut. Dann happy Dusch-Vergnügen!