Putzen ist für viele Routinearbeit. Doch selbst wer regelmässig putzt, vergisst gewisse Orte zu reinigen. Hier findet ihr die Stellen, die ihr beim nächsten Hausputz unbedingt unter die Lupe nehmen solltet.

Milena Gähwiler

Es gibt Menschen, die putzen gerne und dann gibt es Menschen, die hassen es über alles. Je nachdem, welcher Typ Mensch du bist, kommt jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht: Es gibt noch einige Stellen zu putzen, an die du noch gar nie gedacht hast.

Dreck und Staub lungern nämlich überall herum – wirklich überall. Welches die Orte sind, die wir beim Putzen am häufigsten vergessen, lese hier.

1 Fernbedienung, Türklinken, Lichtschalter

Mit Fernbedienung, Türklinken und Lichtschalter kommen wir zwar nur kurz, dafür aber täglich in Berührung. Sie dienen als Mittel zum Zweck, werden beim Putzen aber oft vergessen oder vernachlässigt. Doch genau an diesen Sachen können sich viele Keime ablagern. Vor allem, da wir sie mit unseren Händen berühren, welche viele Bakterien mit sich tragen.

2 Schränke

Unsere Schränke sind oft so gefüllt, dass man den Dreck und den Staub schnell übersieht. Doch es ist sicher keine schlechte Idee, ab und zu den Inhalt des Schrankes auszuräumen und den Innenraum gründlich zu putzen. Zu diesen Schränken gehören unter anderem der Schuhschrank, Kleiderschrank, Kühlschrank und andere Schafte zu Hause.

3 Elektronische Geräte

Viele von uns benutzen Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone täglich. Wir nehmen unsere kleinen Helfer mehrmals in die Hand oder arbeiten darauf. Vor allem das Smartphone ist ein ständiger Begleiter an verschiedenen Orten. Man zieht es hervor, wenn man kurz zuvor viele anderen Dinge berührt hat. Das Natel soll einer der grössten Überträger für schädliche Bakterien sein. Es empfiehlt sich also, das Telefon regelmässig zu desinfizieren. Dasselbe sollte man auch mit Tablets, Laptops oder dem Computer machen.

4 Bücher

Bücherregale scheinen manchmal wie Staubmagnete. Vor allem, wenn man schon länger nicht mehr etwas aus dem Gestell genommen hat, fällt es einem auf. Es lohnt sich also, wenigstens einmal im Jahr das Bücherregal zu leeren und dieses samt den Büchern abzustauben.

5 Unterseite von Möbeln

Unter dem Bett lauert kein Monster, sondern eine Menge Staub. Nur weil der Staub unter Möbeln und auf der Unterseite von Möbeln nicht sehr sichtbar ist, bedeutet das nicht, dass er nicht existiert. Es lohnt sich also, ab und zu auch diese Bereiche zu putzen.

6 Gürtel

In vielen Haushalten haben Kleider einen geregelten Waschrhythmus. Doch wie steht es um Gürtel? Diese sind oft nicht aus dem Material gemacht, welches man gewöhnlich in die Waschmaschine steckt, also vergisst man sie schnell bei der Kleiderwäsche. Aber Gürtel können genau gleich wie andere Kleidungsstücke dreckig werden, wenn nicht sogar noch mehr. Schliesslich berühren wir sie bei jedem Gang auf die Toilette.

7 Pflanzen

Pflegeleichte oder künstliche Hauspflanzen brauchen kaum Aufmerksamkeit. Doch selbst diese müssen hin und wieder abgestaubt werden. Wer schon eine ältere Hauspflanze besitzt, sollte dem mal nachgehen. Es ist auch für eine echte Hauspflanze gesünder, staubfrei zu sein.

8 Ventilatoren, Heizkörper, Lüftungen

Mit diesen Geräten haben wir häufig so wenig zu tun, dass wir sie beim Hausputz vergessen. Doch nur, weil wir sie nicht direkt berühren, bedeutet das nicht, dass sie gegen Staub und Dreck immun sind. Wer glaubt, dass diese Dinge nicht so dreckig sein können, sollte vielleicht mal in einen Blick in einen alten Lüftungsschacht oder hinter die Heizung werfen.

9 Vorhänge

Vorhänge sind häufig auch viel dreckiger, als man glaubt. Eine regelmässige und richtige Reinigung ist deshalb unabdingbar. Vor allem Duschvorhänge sind für Bakterien und Keime attraktiv. Ein nasser Duschvorhang ist ein einladender Nährboden für Bakterien.

10 Reinigungsausrüstung

Auch die Reinigungsausrüstung selber sollte man putzen. Schliesslich nützt es nicht viel, wenn man Dreck mit dreckigen Utensilien zu entfernen versucht. Ausserdem können im Innern verstaubte Staubsauger zu technischen Störungen führen, da der Staub in den Zwischenräumen hängen bleiben kann. Das Gerät kann den Dreck dann nicht mehr so gut aufsaugen.