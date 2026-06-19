An Hitzetagen greifen die meisten für eine Erfrischung zu kalten Getränken. Immer wieder hört man jedoch, dass Heissgetränke sich besser eignen, um den Körper abzukühlen. Was sollte man bei hohen Temperaturen am besten trinken?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kalte Getränke bieten kurzfristige Erfrischung, heisse Getränke senken langfristig Körpertemperatur

Studien zeigen: 1 Liter kaltes Wasser senkt Körpertemperatur um nur 0,5 Grad

Empfohlene Trinkmenge im Sommer: 1,5 bis 4 Liter Wasser täglich

Sonja Zaleski-Körner Redaktorin Verticals

Hierzulande greift die Mehrheit der Menschen zu gekühlten Getränken, wenn die Temperaturen steigen und man sich mit einem Getränk erfrischen möchte. In vielen wärmeren Ländern oder Wüstenregionen ist es wiederum üblich, trotz der Hitze heissen Tee zu trinken, um für Abkühlung zu sorgen. Welche Art von Getränk ist im Sommer am sinnvollsten?

Die Wirkung kalter Getränke

Während des Trinkens sorgen kalte Getränke für Erfrischung und kühlen kurzzeitig Mundraum, Speiseröhre und Magen. Es wird in diesem Zusammenhang häufig behauptet, dass anschliessend der Körper versucht, die kühle Flüssigkeit aktiv aufzuwärmen. Inzwischen geht man aber davon aus, dass dies einfach passiv durch die Körperwärme geschieht.

Eine wirkliche Senkung der Temperatur bewirken kalte Getränke jedoch nicht, da selbst ein ganzer Liter eisgekühltes Wasser die Körpertemperatur höchstens um einen halben Grad verringert. Jedoch schwitzt man durch die kalte Erfrischung weniger, was letztendlich zu einer schlechteren Kühlung des Körpers führt und für mehr Wärme sorgt. Ausserdem kann man sich durch eisgekühlte Getränke leicht den Magen verderben, wenn man diese zu schnell trinkt.

Heissgetränke bei Hitze

Ein heisser Tee oder Kaffee wird an sommerlichen Tagen von vielen eher gemieden. Die Hitze dieser Getränke breitet sich nach dem Trinken im Magen aus und sorgt dafür, dass einem zunächst noch wärmer wird. Die Sinneszellen signalisieren dem Körper, dass er sich herunterkühlen soll. Man beginnt zu schwitzen und die Körpertemperatur wird so nach und nach ein wenig gesenkt.

Heisse Getränke sind bei Hitze also tatsächlich sinnvoller – auch wenn ein kühles Getränk erst einmal guttut und für Erfrischung sorgt. Für welche Variante man sich entscheidet und ob man eher auf einen kurzzeitigen oder etwas länger anhaltenden Kühleffekt abzielt, bleibt jedem selbst überlassen.

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr

Da der menschliche Körper im Sommer viel schwitzt, insbesondere bei Anstrengung, ist es wichtig, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Zwischen eineinhalb und zwei Liter Wasser sollte man täglich trinken. Bei sehr hohen Temperaturen oder körperlicher Anstrengung werden sogar zwischen drei und vier Liter empfohlen. Egal, ob warmer oder gekühlter Drink: Hauptsache, man trinkt genug!

Um nicht zu überhitzen, wird durch das Schwitzen die Körpertemperatur reguliert: Die Verdunstung des Schweisses auf der Haut sorgt für Abkühlung. Verlorene Flüssigkeit sollte man daher durch Trinken ausgleichen, schliesslich ist Wasser essenziell für Prozesse in Zellen, Organen und das allgemeine Wohlbefinden.

Da beim Schwitzen Elektrolyte, wie beispielsweise Kalium und Natrium, ausgeschieden und nicht selbst vom Körper produziert werden, sollte man sie durch Lebensmittel und Getränke zu sich nehmen. Sie sind lebensnotwendig für die Regelung des Säure-Base- und Wasserhaushalts und für zahlreiche Stoffwechselprozesse.

Getränke, die sich an warmen Tagen anbieten

Heisse Zitrone mit Ingwer

Ein vor allem zur Winterzeit beliebtes Heissgetränk, das auch im Sommer gesund ist und guttut, ist eine Wasser-Zitrone-Mischung mit Ingwer und Honig.

Menge Zutaten ½ Zitrone 30 g Honig 250 ml Wasser 1 Scheibe Ingwer



Zubereitung

Das Wasser aufkochen. Die halbe Zitrone auspressen und den Saft ohne Kerne in eine Tasse geben. Eine dünne Scheibe Ingwer dazu geben. Mit heissem Wasser übergiessen. Mit einem Löffel den Honig dazugeben und umrühren, bis dieser sich aufgelöst hat.

Rooibostee als isotonisches Getränk

Rooibostee hat einen hohen Gehalt an Mineralstoffen und eignet sich daher als isotonisches Getränk. Im Gegensatz zu den meisten fertigen Getränkepulvern kommt er ganz ohne Chemie und Zusatzstoffe aus.

Menge Zutaten 1 Beutel Rooibostee 200 ml Wasser 1 TL Honig (beliebig)



Zubereitung

In einem Topf oder Wasserkocher das Wasser aufkochen. Den Teebeutel in eine Tasse geben und mit Wasser aufgiessen. Wer den Tee gerne süsser mag, kann ihn mit etwas Honig verfeinern.

Holunder-Limetten-Punsch

Menge Zutaten 35 ml Holunderblütensirup 1 Scheibe Ingwer 200 ml Wasser ½ Limette 2 Blätter Minze



Zubereitung

Holunderblütensirup, Ingwer und Wasser in einem Topf unter Rühren aufkochen. Das Ganze bei niedriger Hitze für etwa fünf Minuten ziehen lassen und anschliessend in ein Glas oder eine Tasse füllen. Die halbe Limette auspressen und den Saft ohne Kerne zur Holunder-Ingwer-Mischung geben. Zuletzt kann man zwei Blätter Minze hinzufügen, die nicht nur schön in dem Punsch aussehen, sondern ihm auch ein frisches Aroma verleihen.