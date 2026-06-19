Es gibt keine Süssspeise, die so sommerlich ist wie eine Glace. Seine Lieblingssorten kann man ganz einfach selber machen. Oder man versucht sich an neuen Geschmäckern. Wir liefern vier Rezepte zum Ausprobieren.

Sonja Zaleski-Körner Redaktorin Verticals

Vieles schmeckt selbst gemacht einfach am besten – das gilt auch für Glace. Aus Lieblingsobst, Nüssen und Schokoladenstückchen, mit Keksen oder Sirup lassen sich ganz unterschiedliche Sorten zaubern. Sowohl auf Rahm-, als auch Joghurt-, Saft-, Wasser- oder Obstbasis können eigene Kreationen hergestellt werden. Bei Glace in Kugelform kann man sich ausserdem bei der Garnitur austoben und das Ganze sowohl mit frischen Kräutern, als auch mit Zuckerstreuseln oder Fruchtpüree verzieren.

Für die folgenden Rezepte ist nicht keine Eismaschine notwendig: das Gefrierfach und etwas Geduld genügen. Bleiben Sie cool beim Ausprobieren, um anschliessend die eigens kreierte Glace vollends zu geniessen.

1 Einfache Vanilleglace

Dieses kinderleichte Rezept sollte man etwa vier bis fünf Stunden vor dem geplanten Verzehr zubereiten. So lange braucht es, um im Gefrierfach zu Eis zu werden. Aus nur drei Zutaten entsteht ein Vanilleglace, das man nach Belieben mit Keks-Bröseln, Nüssen oder Schokoladenstückchen verfeinert. Dazu kann beispielsweise auch Obst, Schokoladensauce oder Minze serviert werden – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Menge Zutaten 400 g gezuckerte Kondensmilch 500 ml Schlagrahm 1 TL Vanilleschoten-Extrakt

Zubereitung

Man stellt eine grosse Plastikschüssel in das Gefrierfach, in die später die Glace gefüllt wird, um das Gefäss in der Zubereitungszeit herunterzukühlen. Kondensmilch und Vanille-Extrakt in eine Schüssel geben und verrühren. Den Rahm in einem weiteren Gefäss steif schlagen. Schlagrahm nach und nach zur Kondensmilch-Mischung geben und unterheben. Die Masse in die vorgekühlte Schüssel geben und darin ins Gefrierfach stellen. Nach vier bis fünf Stunden ist die Vanilleglace fertig.

2 Leichte Joghurtglace

Eine eher leichte Glace, das sich auf leicht abwandeln lässt, wird aus Joghurt hergestellt. Auch hier benötigt man vier bis fünf Stunden Geduld, bevor der süsse Snack bereit ist. Man kann dafür auch Fruchtjoghurtsorten verwenden oder dem Naturjoghurt ein Fruchtpüree oder Sirup untermischen – ganz nach Geschmack.

Menge Zutaten 2 mittelgrosse Becher Naturjoghurt 2 EL Milch ½ TL Vanilleschoten-Extrakt 2 EL Honig

Zubereitung

Man gibt das Joghurt in eine grosse Plastikschüssel und fügt unter Rühren nach und nach alle Zutaten hinzu. Anschliessend stellt man die Schüssel für vier bis fünf Stunden in das Gefrierfach und rührt sie stündlich einmal um.

3 Fruchtige Wasserglace

Aus Wasser und frischen Früchten lässt sich feines Glace am Stiel herstellen. Wer keinen Mixer hat oder bei wem es besonders schnell gehen soll, der kann auch einfach einen Smoothie anstelle der Früchte verwenden. Nach vier bis fünf Stunden sollte die Glace im Gefrierfach komplett gefroren sein.

Menge Zutaten 200 g Früchte nach Wahl 150 ml Wasser 2 EL Rohrzucker

Zubereitung

Die entkernten Früchte werden mit dem Wasser in einen Mixer gefüllt und zu einer Masse püriert. Man fügt den Rohrzucker hinzu und mixt das Ganze nochmals. Danach gibt man das Püree in Wasserglace-Formen oder kleine Plastikbecher und stellt diese ins Gefrierfach. Nach etwa einer halben bis einer Stunde, wenn das Püree langsam fester wird, können die Eisstiele in die Becher gesteckt werden, falls keine Glace-Form mit integrierten Stielen verwendet wird. Nach spätestens vier bis fünf Stunden sollte aus dem Püree eine Glace geworden sein.

4 Orangensaftglacé

Ein Klassiker ist Wasserglace mit Orangengeschmack, das sich ganz leicht mit Orangensaft selber machen lässt. Man kann frisch gepressten oder fertigen Saft dafür benutzen. Nach circa fünf Stunden ist die Glace bereit zum Servieren und Geniessen.

Menge Zutaten 350 ml Orangensaft 1 TL Zitronensaft 25 g Zucker

Zubereitung

Circa 50 Milliliter frisch gepresster oder fertiger Orangensaft werden in einem Topf für wenige Minuten leicht erhitzt und mit dem Zucker verrührt, bis sich dieser aufgelöst hat. Dann wird der Zitronensaft in den Topf dazugegeben. Anschliessend den erwärmten Saft zu dem restlichen Orangensaft in eine Kanne giessen. Die Mischung kurz umrühren und den Saft in Glaceformen oder Plastikbecher füllen, die man danach direkt ins Gefrierfach stellt. Falls man keine Glaceformen mit integrierten Stielen benutzt, gibt man nach etwa einer halben bis einer Stunde Stiele in die Plastikbecher, wenn der Saft langsam fester wird. Nach fünf Stunden sollte die Orangensaftglace bereit für den Verzehr sein.

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