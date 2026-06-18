Buttermilch gilt als Klassiker, wird aber oft unterschätzt. Dabei liefert sie wertvolles Eiweiss, Kalzium und gesunde Milchsäurebakterien. Mit etwas Zimt wird daraus ein einfacher Drink, der besonders für Menschen ab 50 interessant sein könnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ernährungsexperten empfehlen Buttermilch ab 50. Unterstützt Verdauung, Muskeln, Stoffwechsel

Zimt verstärkt Vorteile: stabilisiert Blutzucker, verbessert Insulinempfindlichkeit, senkt Cholesterin

Ein Glas Buttermilch liefert 8 Gramm Protein, stärkt Muskelmasse effektiv

Blick Lifestyle

Buttermilch fristet oft ein Schattendasein im Kühlschrank. Dabei steckt im traditionellen Milchgetränk viel mehr, als viele vermuten. Ernährungsexperten empfehlen insbesondere Menschen ab 50, regelmässig Buttermilch zu trinken. Mit einer Prise Zimt wird daraus sogar ein Getränk, das Verdauung, Muskeln und Stoffwechsel unterstützen kann.

Darum ist Buttermilch so gesund

Ähnlich wie Kefir oder Sauermilch enthält Buttermilch wertvolle Milchsäurebakterien. Diese unterstützen die Darmflora, die eine wichtige Rolle für die Gesundheit spielt. Ein gesunder Darm hilft dabei, Nährstoffe besser aufzunehmen, und stärkt gleichzeitig die körpereigene Abwehr.

Darüber hinaus liefert Buttermilch hochwertiges Eiweiss. Ein Glas enthält rund acht Gramm Protein. Besonders interessant für ältere Menschen: Das Eiweiss enthält die Aminosäure Leucin, die beim Erhalt und Aufbau von Muskelmasse hilft. Mit zunehmendem Alter nimmt die Muskelkraft oft ab – Fachleute sprechen von Sarkopenie. Eine eiweissreiche Ernährung kann diesem Prozess entgegenwirken.

Zusätzlich liefert Buttermilch Kalzium für starke Knochen sowie verschiedene B-Vitamine. Gleichzeitig ist sie vergleichsweise kalorienarm.

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Warum Zimt die Wirkung verstärken kann

Wer seiner Buttermilch etwas Zimt beifügt, kombiniert zwei Lebensmittel mit potenziell positiven Effekten. Bereits ein Viertel bis ein halber Teelöffel Zimt pro Glas genügt.

Studien deuten darauf hin, dass Zimt helfen kann, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und die Insulinempfindlichkeit zu verbessern. Zudem wird diskutiert, ob das Gewürz dazu beitragen kann, ungünstige Cholesterinwerte zu senken. Davon könnten insbesondere Menschen profitieren, die ihr Herz-Kreislauf-System unterstützen möchten.

Darüber hinaus enthält Zimt antioxidative Pflanzenstoffe. Diese wirken entzündungshemmend und schützen die Zellen vor schädlichen freien Radikalen.

Mögliche Vorteile von Buttermilch mit Zimt auf einen Blick:

Unterstützt eine gesunde Darmflora.

Liefert hochwertiges Eiweiss für die Muskeln.

Enthält Kalzium für Knochen und Zähne.

Kann helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten.

Liefert antioxidative und entzündungshemmende Pflanzenstoffe.

Ist kalorienarm und einfach in den Alltag integrierbar.

Besonders interessant ab 50

Mit zunehmendem Alter verändern sich Stoffwechsel, Muskelmasse und Knochengesundheit. Deshalb empfehlen Ernährungsexperten, auf eine ausreichende Eiweisszufuhr sowie auf Lebensmittel zu achten, die Darm und Stoffwechsel unterstützen.

Buttermilch mit Zimt ist zwar kein Wundermittel, kann aber als Teil einer ausgewogenen Ernährung eine einfache Möglichkeit sein, dem Körper wertvolle Nährstoffe zu liefern – und schmeckt dabei auch noch erfrischend.

Dieser Artikel stammt vom polnischen Nachrichtenportal Fakt.pl, einem der meistgelesenen Online-Medien des Landes, welches zu Ringier Medien gehört.