Kann eine Mango täglich die Herzgesundheit verbessern? Eine US-Studie mit Frauen über 50 liefert überraschende Ergebnisse. Bereits nach zwei Wochen zeigten sich positive Veränderungen bei wichtigen Gesundheitswerten.

Eine Mango pro Tag: Das passiert bereits nach zwei Wochen

Eine Mango pro Tag: Das passiert bereits nach zwei Wochen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mango täglich verbessert Blutdruck und Cholesterin bei Frauen nach Wechseljahren

Studie mit nur 2 Wochen Dauer und Mangoindustrie-Finanzierung kritisch betrachtet

Teilnehmerinnen: 50 bis 70 Jahre, übergewichtig, Risiko für Herzkrankheiten

Blick Lifestyle

Eine Mango am Tag könnte sich positiv auf die Herzgesundheit auswirken. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Universität von Kalifornien, bei der Frauen zwischen 50 und 70 Jahren untersucht wurden. Die Teilnehmerinnen gehörten zu einer Risikogruppe für Herz-Kreislauf-Erkrankungen – und bereits nach kurzer Zeit zeigten sich messbare Veränderungen.

Studie untersuchte Frauen nach den Wechseljahren

An der Untersuchung nahmen Frauen nach den Wechseljahren teil, die übergewichtig oder adipös waren. Diese Gruppe gilt als besonders anfällig für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da sich nach der Menopause Stoffwechsel und Hormonhaushalt deutlich verändern können.

Während der zweiwöchigen Studie assen die Teilnehmerinnen täglich Mango. Anschliessend untersuchten die Forschenden verschiedene Gesundheitswerte, darunter Blutdruck, Cholesterinspiegel und Blutzucker.

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Positive Effekte auf Blutdruck und Cholesterin

Den Forschern zufolge zeigte der regelmässige Verzehr der tropischen Frucht positive Auswirkungen auf mehrere Herz-Kreislauf-Risikofaktoren. Besonders beim Blutdruck und beim Cholesterinspiegel wurden Verbesserungen festgestellt.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Mango wertvolle Inhaltsstoffe enthält, die sich günstig auf die Gesundheit auswirken könnten. Die Frucht liefert unter anderem Ballaststoffe, Vitamin C sowie verschiedene antioxidative Pflanzenstoffe.

Experten sehen die Ergebnisse kritisch

Trotz der positiven Resultate gibt es Vorbehalte. Ernährungsfachleute weisen darauf hin, dass die Studie nur zwei Wochen dauerte und die Zahl der Teilnehmerinnen begrenzt war.

Hinzu kommt, dass die Untersuchung vom National Mango Board unterstützt wurde – einer Organisation, die die Mangoindustrie vertritt. Solche Finanzierungen bedeuten nicht automatisch, dass die Ergebnisse falsch sind. Sie können jedoch Fragen zur Unabhängigkeit der Forschung aufwerfen.

Mango ersetzt keinen gesunden Lebensstil

Experten betonen deshalb, dass die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden sollten. Eine einzelne Frucht kann weder eine ausgewogene Ernährung noch ausreichend Bewegung ersetzen.

Dennoch zeigt die Studie, dass bereits kleine Veränderungen im Speiseplan positive Effekte haben können. Wer regelmässig Obst isst und auf eine abwechslungsreiche Ernährung achtet, unterstützt seine Gesundheit langfristig – Mango kann dabei durchaus eine Rolle spielen.

Dieser Artikel stammt vom polnischen Nachrichtenportal Fakt.pl, welches zu Ringier Medien gehört.