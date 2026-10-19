An der Farbe von Obst oder Gemüse kann man deren gesundheitliche Wirkung ablesen. Was die Verdauung unterstützt und welche Farbe gut fürs Gehirn ist.

Blick Lifestyle

Tomaten unterstützen bekanntlich das Immunsystem. Dass dies allerdings mit der Farbe zusammenhängt, wissen die wenigsten. Doch warum ist das so und welche Farben sind besonders wirksam?

Grüne Lebensmittel

Das Chlorophyll färbt die Pflanzen grün und wirkt reinigend und entgiftend. Daneben ist auch Lutein in grünen Lebensmitteln enthalten, das beim Zellaufbau hilft. Beispiele sind Brokkoli, Kohlrabi, Gurken, Kiwis oder auch grüne Weintrauben. Sie …

… können den Blutdruck regulieren.

… wirken sich positiv auf Knochen, Haut und Zähne aus.

… unterstützen die Verdauung.

Rote Lebensmittel

Für die rote Farbe sorgt der pflanzliche Farbstoff Lycopin, der Blut und Herz anregt. Beispiele sind Tomaten, Radieschen, Beeren oder auch Wassermelonen. Sie …

… unterstützen die Herzgesundheit.

… reduzieren den Blutdruck.

… hemmen Entzündungen und unterstützen das Immunsystem.

Orange und gelbe Lebensmittel

In diesen Esswaren sind Cartinoide enthalten. Das sind Antioxidantien, die für eine verlangsamte Alterung der Haut sorgen. Ausserdem liefern die meisten von ihnen Vitamin C. Beispiele sind Kürbisse, Möhren, Ingwer, Ananas und Mangos. Sie …

… sind gut für die Gelenke.

… stimulieren den Stoffwechsel.

… sind gut für Augen und Haut.

Weisse Lebensmittel

Auch weisses Gemüse ist angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen. Hierbei sind vor allem Esswaren mit Allicin nennenswert, wie beispielsweise Knoblauch oder Zwiebeln. Das Allicin ist antibakteriell, entzündungshemmend und fördert die Durchblutung. Beispiele sind ausserdem Sellerie und Fenchel. Teilweise werden auch Birnen oder Bananen dazu gezählt, da ihr Fruchtfleisch weiss ist. Sie …

… verbessern die körpereigene Entgiftung.

… haben eine antibiotische Wirkung.

… sind Energie-Booster.

Violette und blaue Lebensmittel

Diese Farben erinnern an Gift und wirken deshalb abschreckend. Dennoch sind sie aufgrund ihrer Anthocyane gesund. Der blauviolette Pflanzenfarbstoff ist super für Anti-Aging. Er hat zudem einen positiven Einfluss auf Blutgefässe und die frühzeitige Hautalterung wird vermindert. Beispiele sind Auberginen, blaue Bohnen, Pflaumen und Feigen. Sie …

… helfen, die Gehirnleistung zu verbessern.

… sind gut für die Zellgesundheit.

… verbessern die Sehkraft.