Dein Apfel glänzt wie Plastik und fühlt sich seltsam glatt an? Dahinter steckt nicht zwingend eine künstliche Behandlung. Äpfel bilden von Natur aus eine schützende Wachsschicht. Doch was bedeutet das für dich und worauf solltest du beim Waschen achten?

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Ein knackiger Apfel gehört für viele zum Alltag. Doch manchmal sieht die Frucht fast zu perfekt aus: Die Schale glänzt, fühlt sich glatt an und wirkt, als wäre sie frisch poliert worden. Vielleicht hast auch du dich schon gefragt, ob bei solchen Äpfeln künstlich nachgeholfen wurde.

Tatsächlich ist der Glanz nicht automatisch ein Zeichen für eine zusätzliche Behandlung. Äpfel besitzen von Natur aus eine Schutzschicht, die ihnen hilft, frisch zu bleiben.

Warum dein Apfel von Natur aus glänzt

Die Schale deines Apfels ist mehr als eine hübsche Hülle. Sie schützt das Fruchtfleisch vor äusseren Einflüssen und hilft dabei, den Wasserverlust zu begrenzen. Dafür bildet der Apfel eine dünne Wachsschicht.

Wie deutlich du diese sehen oder fühlen kannst, ist unterschiedlich. Sorte, Reifegrad und Lagerbedingungen spielen dabei eine Rolle. Deshalb wirken manche Äpfel eher matt, während andere auffällig glänzen.

Entdeckst du auf der Schale einen weisslichen oder leicht fettig wirkenden Film, bedeutet das also nicht automatisch, dass jemand die Frucht künstlich behandelt hat. Dahinter kann die natürliche Wachsschicht stecken.

Wird bei Äpfeln zusätzlich Wachs aufgetragen?

Neben dem natürlichen Schutzfilm gibt es auch Überzüge, die nach der Ernte auf Früchte aufgebracht werden können. Sie sollen den Wasserverlust verringern und die Qualität während der Lagerung und des Transports erhalten.

Je nach Produkt kommen dafür unterschiedliche Stoffe infrage, darunter Carnaubawachs, Bienenwachs oder Schellack. Ob solche Überzüge verwendet werden dürfen, hängt von den geltenden Vorschriften und dem jeweiligen Lebensmittel ab.

Für dich bedeutet das: Ein glänzender Apfel ist nicht automatisch künstlich gewachst. Umgekehrt kannst du allein am Aussehen nicht zuverlässig erkennen, ob eine Frucht zusätzlich behandelt wurde.

Was bedeutet das für Schweizer Äpfel?

Wenn du Äpfel im Schweizer Supermarkt kaufst, lohnt sich ein Blick auf ihre Herkunft. Denn zwischen heimischer Produktion und Importware können Unterschiede bei den Produktionsbedingungen bestehen.

Auch die lange Haltbarkeit von Äpfeln ist nicht allein auf eine Wachsschicht zurückzuführen. Moderne Lagerverfahren ermöglichen es, die Früchte über längere Zeit aufzubewahren. So kannst du Äpfel auch Monate nach der Ernte noch kaufen.

Eine pauschale Aussage über alle Äpfel im Handel wäre deshalb irreführend. Wenn du genau wissen möchtest, wie eine bestimmte Sorte behandelt wurde, ist der Glanz allein kein verlässlicher Hinweis.

So wäschst du deine Äpfel richtig

Isst du deinen Apfel mit Schale, solltest du ihn vor dem Verzehr unter fliessendem Wasser gründlich abreiben. Damit entfernst du Schmutz und einen Teil möglicher Rückstände auf der Oberfläche. Seife oder Spülmittel brauchst du dafür nicht.

Allerdings hat Wasser seine Grenzen: Da Wachs wasserabweisend ist, lässt sich eine Wachsschicht durch blosses Abspülen nicht unbedingt vollständig entfernen. Stört dich der Film, kannst du den Apfel zusätzlich mit einem sauberen Tuch abreiben.

Du musst deshalb aber nicht grundsätzlich auf die Schale verzichten. Wenn du Äpfel gerne mit Schale isst, kannst du das weiterhin tun. Wichtig ist, dass du die Früchte vor dem Essen gründlich wäschst.

Wenn der Apfel im Supermarkt also glänzt wie frisch poliert, ist das noch lange kein Grund zur Sorge. Häufig steckt dahinter der natürliche Schutzmechanismus der Frucht. Ob zusätzlich ein Überzug verwendet wurde, kannst du am Glanz allein (leider) nicht erkennen.