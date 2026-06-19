Brot gilt oft als Dickmacher – doch das stimmt so nicht. Ein Ernährungs-Experte erklärt, welche Brötchen du selbst in einer Diät problemlos essen kannst und worauf es beim Einkauf wirklich ankommt.

Dieses gesunde Brot kannst du auch während einer Diät essen

Dieses gesunde Brot kannst du auch während einer Diät essen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brotverzicht bei Diät laut Ernährungswissenschaftler ein Irrtum

Grahambrot sättigt länger, stabilisiert Blutzucker und fördert Verdauung

250 bis 260 Kalorien pro 100 Gramm Grahambrot

Blick Lifestyle

Brot gehört für viele Menschen einfach dazu – ob zum Frühstück, als Snack oder zum Abendessen. Trotzdem streichen es zahlreiche Diätwillige komplett aus ihrem Speiseplan, aus Angst zuzunehmen. Doch genau das sei ein Irrtum, sagt Ernährungswissenschaftler und Influencer Michał Wrzosek.

Entscheidend sei nicht, ob man Brot isst, sondern welches. Wer beim Einkauf genauer hinschaut, kann auch während einer Diät problemlos zu Backwaren greifen – ohne schlechtes Gewissen.

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Das bessere Brot für die Diät

Besonders empfehlenswert ist das sogenannte Grahambrot. Es wird aus Vollkornmehl mit höherem Ausmahlungsgrad hergestellt und enthält dadurch mehr Ballaststoffe als klassisches Weissbrot. Diese Ballaststoffe sorgen dafür, dass man länger satt bleibt und weniger snackt. Gleichzeitig stabilisieren sie den Blutzuckerspiegel und unterstützen die Verdauung. Auch die Kalorienbilanz spricht laut Experten nicht gegen diese Wahl: Grahambrote liegen pro 100 Gramm ungefähr im Bereich von rund 250 bis 260 Kalorien – deutlich sättigender als viele stark verarbeitete Alternativen.

So bleibt Brot länger frisch An der Luft wird Brot schnell trocken und brüchig. Diese Tipps helfen dabei, dass es länger frisch bleibt. An der Luft wird Brot schnell trocken und brüchig. Diese Tipps helfen dabei, dass es länger frisch bleibt. Hier weiterlesen

Warum Brot nicht der Feind ist

Der wichtigste Punkt ist die Menge und Qualität. Vollkornreiche Backwaren liefern dem Körper wichtige Mineralstoffe und halten länger satt. Das kann sogar helfen, insgesamt weniger Kalorien zu essen.

Wer also bewusst auswählt, muss auf Brot nicht verzichten – auch nicht beim Abnehmen. Grahambrot oder -brötchen können dabei eine einfache und alltagstaugliche Lösung sein, um Genuss und Ernährung in Balance zu bringen.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.