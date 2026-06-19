DE
FR
Abonnieren

Bananen gegen Bauchfett
Warum Bananen Heisshunger stoppen und für einen flachen Bauch sorgen

Der Rettungsring in der Körpermitte hält sich hartnäckig? Tja, da hilft nur eins: Bananen essen. Glaubt ihr nicht? Wir haben drei schlagende Argumente, die für Bananen als Bauchweg-Bombe sprechen.
Publiziert: 16:00 Uhr
|
Aktualisiert: 16:05 Uhr
Kommentieren
Bananen liefern dem Körper einen hohen Magnesiumspiegel und hinterlassen ein angenehmes Sättigungsgefühl im Magen.

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bananen helfen laut Experten, Bauchfett zu reduzieren und die Gesundheit zu fördern
  • Sie verbessern die Darmflora, stoppen Heisshunger und unterstützen das Training
  • 1–2 Bananen täglich reichen aus, um Fettabbau und Stoffwechsel anzukurbeln
312511968_10159466691191409_3330044854959726896_n.jpg
Schweizer Illustrierte

Habt ihr für diesen Sommer Vorsätze gefasst? Aber will die Speckrolle einfach nicht verschwinden? Was da hilft, ist entgegen aller Erwartungen mollig weich: Das süsse Zauberobst Banane nämlich lässt Bauchfett schmelzen. Dabei geht es aber im Übrigen nicht nur um die Optik. Speckröllchen in der Körpermitte können durchaus gefährlich sein. Lagert sich hier jahrelang Fett ab, arbeitet das wie ein eigenständiges Organ und produziert Hormone, die Entzündungsprozesse im Körper auslösen. Zudem kann Bauchfett schuld an hohem Blutdruck und schlechter Verdauung sein. Ihr solltet also Sport treiben oder – Achtung: ein bis zwei Bananen täglich essen, um abzunehmen. Warum?

1

Bananen liebkosen den Darm und stimmen die Darmflora milde

Will man Fettpölsterchen loswerden, ist eine gesunde und ausbalancierte Darmflora essenziell. Bananen besitzen die Superpower, gute Bakterien in unseren Magen einzuschleusen und die Darmflora so virtuos zu unterstützen. Sie pushen durch Vitalstoffe wie Kalium und Magnesium den Stoffwechsel und schenken uns durch ihre Ballaststoffzufuhr genug Energie, um fröhlich durch den Tag zu tänzeln.

2

Bananen stoppen Heisshungerattacken

Ihr leidet an Snack-Sucht? Bananen legen da ein kulinarisches Veto ein, denn sie liefern dem Körper einen hohen Magnesiumspiegel und hinterlassen gleichzeitig ein angenehmes Sättigungsgefühl im Magen. Das hält uns davon ab, unnötig mehr Kalorien zu verschlingen.

3

Bananen geben eurem Work-out einen Boost

Klar, von nichts kommt nichts. Für einen flachen Bauch ohne Fettpölsterchen muss neben einer ausgewogenen Ernährung bewusst trainiert werden. Gezielt nämlich. Um das Training effektiv zu unterstützen und möglichst schnell erste Veränderungen zu sehen. Tipp: am besten vor dem Sport eine Banane schälen, und danach gleich essen. Sie liegt nämlich nicht zu schwer im Magen und ist wegen ihres Zuckergehalts ein optimaler Energielieferant nach dem Work-out.

Rezepte mit Bananen
Haferflocken Porridge — das perfekte Energie-Zmorge
Rezept
Schnelle Rezepte
Haferflocken Porridge — das perfekte Energie-Zmorge
Bananenbrot mit Walnüssen
Rezept
Gegen Foodwaste
So lecker ist Bananenbrot!
Mango-Bananen-Pudding – Im Glas mit den Blumen und mit Ananas im Hintergrund.
Rezept
Gesund und fein
Mango-Bananen-Pudding – Naschen ohne schlechtes Gewissen
Ein Stück von Banana-Split-Torte
Rezept
Leckeres Dessert
Die schnelle Bananen-Split-Torte
Einfaches und leckeres Bananenbrot-Rezept
Rezept
Zum Nachbacken
Einfaches und leckeres Bananenbrot-Rezept
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Alte Kommentare, neues System.
Da wir unser Kommentartool gewechselt haben, kannst du unter diesem Artikel nichts mehr posten. Bei allen neuen Storys kannst du aber wie gewohnt mitdiskutieren.
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen