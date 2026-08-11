Salat ist immer eine gute Wahl, oder? Stimmt nicht ganz, denn es kommt auf die Zusammensetzung an. Hier sind fünf Fehler, die es bei der Zubereitung von Salat zu vermeiden gilt.

Wir wollen unserer Figur etwas Gutes tun und setzen am Mittag auf einen Salat. Davon kann man ja sowieso so viel essen, wie man will – oder? Nicht immer! Denn obwohl der grüne Zmittag kaum Kalorien hat, verstecken sich mit den falschen Zutaten doch so einige deftige Kalorien im Salat.

Fehler 1: Fertig-Dressing verwenden

Die fertige Salatsauce aus dem Supermarkt ist zwar praktisch, doch alles andere als gut. Darin verstecken sich eine Menge Extra-Kalorien. Oft beinhalten Fertig-Saucen fettige Mayonnaise, Crème fraîche oder Rahm. Dazu kommen pro 30 Milliliter etwa zwei Stück Würfelzucker!

Ein Dressing ist schnell und einfach selbst gemacht. Aber aufgepasst: Oliven- oder Rapsöl bringen einige Kalorien mit sich. Besser eignen sich Saucen auf Limetten- oder Grapefruitbasis und Balsamico-Essig.

Fehler 2: Mit dem Käse übertreiben

Die beliebte Salatzutat ist zwar vollgepumpt mit Eiweiss, kann bei grossen Mengen aber auch stark kalorien- und fettreich sein. Auf rund 100 Gramm Käse kommen bis zu 35 Prozent Protein. Eine grosse Hand voll Feta oder eine ganze Packung Mozzarella können das Kalorienkonto schnell sprengen. Darum Vorsicht beim Anrichten!

Alternativ kann man zu Hüttenkäse oder Parmesanspänen greifen. Diese Varianten sind viel fettärmer.

Fehler 3: Viele verschiedene Fettlieferanten

Achtung: Auch gesunde Fette können sich auf dem Kalorienkonto summieren. So ist beispielsweise bei Avocados, Nüssen, Oliven- oder Rapsöl Vorsicht geboten. Wähle für deinen Salat höchstens zwei dieser fettreichen Zutaten.

Der empfohlene Tagesbedarf an Fett liegt zwischen 60 und 80 Gramm. Allein eine halbe Avocado liefert bereits 27 Gramm davon.

Fehler 4: Auf frittierte Beilagen setzen

Viele greifen gerne zu Poulet, Crevetten oder Tofu, um den Salat aufzupeppen. Das ist nicht nur schmackhaft, sondern auch proteinreich. Dabei muss man aber auf die Art der Zubereitung aufpassen. Sobald eine dieser Zutaten frittiert ist, sollte man die Finger davon lassen. Denn obwohl dies sehr fein schmeckt, verstecken sich darin viele unerwünschte Kalorien.

Fehler 5: Nur eine Salatsorte wählen

Setze auf einen Mix aus unterschiedlichen Salatsorten. Denn jedes Blatt hat seine eigenen Vitamine und Mineralstoffe, die sich unterschiedlich auf den Körper auswirken. Zudem verleiht die Variation der Mahlzeit Abwechslung.

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