Darum gehts
- Bananen fördern Gehirnfunktion durch Energie, Vitamine und Neurotransmitterproduktion
- Kohlenhydrate wirken am besten nach der ersten Mahlzeit für Konzentration
- 100 g Banane: 2 g Ballaststoffe, 400 mg Kalium, 35 mg Magnesium
Das Gehirn verbraucht bis zu 20 % der Energie des Körpers und reagiert empfindlich auf Schwankungen des Blutzuckerspiegels. Daher ist nicht nur die Banane selbst entscheidend, sondern auch der Zeitpunkt des Verzehrs.
Warum Bananen gut fürs Gehirn sind
Bananen liefern schnell verfügbare Energie, wichtige B-Vitamine und Kohlenhydrate, die die Produktion von Neurotransmittern wie Serotonin und Dopamin unterstützen.
100 g Bananen enthalten:
- 2 g Ballaststoffe
- 400 mg Kalium
- 35 mg Magnesium
- 10 mg Vitamin C
- kleine Mengen Vitamin E, Mangan, Kupfer
- antioxidative Polyphenole
Gut zu Wissen: Kalium und Magnesium fördern die Nervenleitung und Konzentration.
Wann Bananen am besten wirken
Studien zeigen: Kohlenhydrate wirken besonders gut, wenn der Körper bereits «metabolisch aktiv» ist – nach der ersten Mahlzeit oder am späten Vormittag. Das steigert Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung.
Optimal:
- Zweites Frühstück (10 bis 12 Uhr)
- Leichte Snackpause vor intensiver Denkarbeit
- Vor oder nach dem Training
Bananen liefern die Bausteine für Serotonin und Melatonin – gut für Stimmung, Konzentration und den Biorhythmus.
Wer sollte vorsichtig sein?
Nicht jeder profitiert gleichermassen von Bananen:
- Menschen mit Diabetes oder Insulinresistenz sollten unreife, grüne Bananen bevorzugen
- Bei starken Energie-Schwankungen nach Mahlzeiten
- Wer zu Migräne neigt (reife Bananen enthalten Tyramin)
- Bei Low-Carb-Diäten
In solchen Fällen sollte man Bananen mit Protein oder Fett kombinieren (z. B. mit Joghurt oder Nüssen), um den Blutzuckeranstieg zu verlangsamen.
Wie du siehst, unterstützt eine Banane am späten Vormittag oder frühen Nachmittag das Gehirn und die Konzentration optimal, ohne Energieeinbruch. Ein einfacher Ernährungstrick, der gerade an arbeitsintensiven Tagen viel bewirken kann.
Dieser Artikel erschien zuerst auf medonet.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.