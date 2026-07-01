Darum gehts
- Alzheimer-Warnzeichen: Zehn Symptome können laut Experten auf die Krankheit hindeuten
- Verändertes Verhalten und Alltagsschwierigkeiten gelten als wichtige Indikatoren
- Frühe Diagnose entscheidend: Fachleute empfehlen Hausarztbesuch bei häufigen Veränderungen
Wenn ein vertrauter Mensch plötzlich anders wirkt, fällt das oft zuerst im Alltag auf: beim gemeinsamen Essen, beim Gespräch oder bei einem Besuch. Dinge, die früher selbstverständlich waren, funktionieren auf einmal nicht mehr reibungslos. Ein Name fehlt, ein Satz wird mehrfach wiederholt oder der Weg nach Hause ist plötzlich nicht mehr klar. Solche Situationen wirken im ersten Moment oft harmlos – doch genau hier lohnt sich genaueres Hinsehen.
Laut dem Deutschen Gesundheitsportal ist es besonders wichtig, aufmerksam zu werden, wenn solche Veränderungen häufiger auftreten, neu sind und den Alltag beeinflussen. Die Alzheimer Forschung Initiative (AFI) beschreibt dazu zehn typische Warnzeichen, die auf eine mögliche Alzheimer-Erkrankung hinweisen können. Nicht jede Vergesslichkeit ist gleich ein Alarmsignal. Jeder Mensch vergisst einmal etwas. Entscheidend ist, ob sich Verhalten und Fähigkeiten spürbar verändern.
Probleme mit dem Gedächtnis
Bedenklich
Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis – wichtige Termine werden vergessen, der Alltag kann nur mit Hilfe von Merkzetteln bewältigt werden.
Normal
Termine werden kurzzeitig vergessen, man erinnert sich aber später wieder daran.
Probleme beim Planen
Bedenklich
Einfache Aufgaben wie Kochen oder das Bearbeiten von Rechnungen fallen einem plötzlich schwer. Das Erledigen von Aufgaben dauert länger, es fällt einem schwer, sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren.
Normal
Zerstreutheit beim gleichzeitigen Erledigen mehrerer Aufgaben.
Probleme bei gewohnten Tätigkeiten
Bedenklich
Alltägliche Aufgaben und Tätigkeiten fallen einem plötzlich schwer, werden als Herausforderung empfunden.
Normal
Man benötigt gelegentlich Hilfe bei der Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben im Alltag – etwa beim Programmieren des Fernsehers.
Probleme bei der Orientierung
Bedenklich
Zeit und Ort werden verwechselt, selbst in vertrauter Umgebung. Man weiss nicht mehr, welches Jahr oder welche Jahreszeit es ist. Man kann die Uhr nicht mehr lesen und weiss in der eigenen Strasse nicht mehr, wie man nach Hause kommt.
Normal
Der Wochentag wird kurzzeitig verwechselt, man erinnert sich aber später wieder daran.
Probleme mit der Wahrnehmung
Bedenklich
Es fällt einem schwer, räumliche Dimensionen zu erfassen. Farben und bekannte Gesichter werden schlechter erkannt.
Normal
Altersbedingte Verschlechterung des Sehvermögens.
Probleme bei der Wortfindung
Bedenklich
Es fällt einem schwer, Gesprächen zu folgen. Man hat häufiger Probleme bei der Wortfindung und verwendet unpassende Wörter. Gespräche werden unterbrochen oder wiederholt.
Normal
Gelegentliche Probleme bei der Wortfindung.
Verlegen von Gegenständen
Bedenklich
Man verlegt oder verliert oft Dinge – und kann nicht mehr gedanklich zurückverfolgen, wo man sie abgelegt hat.
Normal
Man verlegt hin und wieder Dinge, findet sie aber selbständig wieder.
Eingeschränktes Urteilsvermögen
Bedenklich
Wiederholte untypische Entscheidungen, etwa bei der Kleiderwahl. Man zieht etwa Winterstiefel im Sommer an.
Normal
Vereinzelte unüberlegte oder falsche Entscheidungen.
Rückzug aus dem sozialen Leben
Bedenklich
Man geht seinen Hobbys weniger nach und vernachlässigt seine sozialen Kontakte. Man ist zunehmend verunsichert und zieht sich aus dem sozialen Leben zurück.
Normal
Man empfindet phasenweise Stress oder Überforderung in Beruf, in der Familie oder durch soziale Verpflichtungen.
Veränderung der Persönlichkeit
Bedenklich
Man hat ohne erkennbaren Grund starke Stimmungsschwankungen, empfindet plötzlich Misstrauen oder legt aggressives Verhalten an den Tag.
Normal
Man ist irritiert, wenn gewohnte Abläufe im Alltag verändert oder unterbrochen werden.