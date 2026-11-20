Schlank aussehen heisst nicht immer, wenig Körperfett zu haben. Bei «Skinny Fat» ist das Verhältnis von Fett zu Muskelmasse ungünstig. Warum besonders Fett um die Organe problematisch sein kann – und was dagegen hilft.

Dieses gefährliche Fett sieht man dir nicht an

Dieses gefährliche Fett sieht man dir nicht an

Darum gehts «Skinny fat» bezeichnet schlanke Menschen mit wenig Muskelmasse und erhöhtem Körperfettanteil

Zu viel viszerales Fett im Bauchraum ist mit einem erhöhten Risiko für mehrere Krankheiten verbunden

Krafttraining und eiweissreiche Ernährung können das Verhältnis von Muskel- und Fettmasse verändern

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Wer normal viel wiegt, ist noch nicht automatisch gesund. Auch Schlanke können gefährlich viel Fett im Bauchraum einlagern. Experten nennen das Phänomen «Skinny Fat» – auf Deutsch etwa «schlanke Fettleibigkeit».

Äusserlich wirken Betroffene dünn, doch ihr Körper hat zu wenig Muskelmasse und zu viel Fett. Besonders heikel ist dabei sogenanntes viszerales Fett, das sich tief im Bauchraum um die inneren Organe ansammelt.

Das unsichtbare Fett im Bauchraum

Viszerales Fett umgibt Magen, Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse, Darm und Nieren. In kleinen Mengen schützt es die Organe und dient als Energiereserve. Nimmt es jedoch überhand, steigen die Gesundheitsrisiken deutlich.

Ein erstes Warnsignal liefert das Massband: Teile deinen Taillenumfang durch deinen Hüftumfang. Bei Männern gilt ein Wert über eins als ungünstig, bei Frauen wird es ab 0,85 kritisch. Werte unter 0,8 deuten dagegen auf ein geringeres Risiko für Stoffwechselprobleme und andere Krankheiten hin.

Zu wenig Muskeln treiben den Fettanteil hoch

Nicht nur das Bauchfett selbst ist entscheidend, sondern auch fehlende Muskelmasse. Muskeln verbrennen Energie, stützen die Haltung und halten den Kreislauf in Schwung. Fehlen sie, wirkt der Körper trotz Normalgewicht weniger straff. Gleichzeitig liegt der Körperfettanteil höher, als es die Zahl auf der Waage vermuten lässt.

Schlechte Ernährung und Alkohol fördern Bauchfett

Wer «skinny fat» ist, isst oft zu wenig Nährstoffe für den Muskelaufbau – vor allem Eiweiss fehlt häufig. Auch Alkohol spielt eine wichtige Rolle: Er liefert viele leere Kalorien, fördert Entzündungen und bremst den Muskelaufbau. Zudem begünstigen viel Zucker, Transfette und raffinierte Kohlenhydrate – etwa aus Weissmehl – das gefährliche Fett um die Organe.

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Stress, Veranlagung und ernste Risiken

Neben dem Lebensstil wirken auch Stress und die Gene mit. Eine im November 2021 veröffentlichte Studie zeigt, dass viel Stress und Sorgen das Risiko für viszerales Fett erhöhen. Zudem entscheidet die Veranlagung mit, wo der Körper Fett speichert. Wer familiär zu Bauchfett neigt, sollte besonders auf Bewegung und Ernährung achten. Dabei geht es längst nicht nur um die Optik: Viel viszerales Fett erhöht das Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer und mehrere Krebsarten.

So wirst du «Skinny Fat» wieder los

Die gute Nachricht: Schlanke Fettleibigkeit lässt sich gezielt bekämpfen. Entscheidend sind zwei Dinge: genug Eiweiss und regelmässiges Krafttraining. Eiweissreiche Lebensmittel wie mageres Fleisch, Poulet, Fisch, Meeresfrüchte, Käse oder Hülsenfrüchte helfen beim Muskelaufbau. Beim Sport solltest du nicht nur auf Ausdauer setzen, sondern gezielt mit Gewichten oder dem eigenen Körpergewicht trainieren.

Diese Kombination baut gleichzeitig Fett ab und Muskeln auf. Die Waage zeigt danach oft dasselbe Gewicht an – die Figur wirkt aber deutlich straffer und definierter. Unterstützend wirken genug Schlaf und wenig Stress, denn beides hält das Stresshormon Cortisol tief, das die Fetteinlagerung im Bauch fördert.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.