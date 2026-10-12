Du hast Haarausfall und bist dauernd müde? Vielleicht steckt ein Eiweissmangel dahinter. Wir verraten dir, welche Anzeichen auf eine unzureichende Eiweissversorgung hindeuten können und was du dagegen tun kannst.

Daran erkennst du, ob du einen Eiweissmangel hast

Daran erkennst du, ob du einen Eiweissmangel hast

Blick Lifestyle

Wie heisst es so schön? Wahre Schönheit kommt von innen. Und da ist tatsächlich etwas dran: Wer sich wohlfühlen und gesund bleiben möchte, sollte auch auf das Innenleben seines Körpers achten.

Besonders wichtig für einen funktionierenden Körper sind die drei Hauptnährstoffe Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Nimmst du dauerhaft zu wenig Nährstoffe auf, kann das deinen Stoffwechsel und verschiedene Körperfunktionen beeinträchtigen. Proteine werden dabei häufig unterschätzt – obwohl sie für zahlreiche Prozesse im Körper unverzichtbar sind.

Eiweiss ist wichtig – aber warum?

Schon von Kindesbeinen an wird uns erklärt, wie wichtig Proteine sind. Das Wort «Protein» stammt vom griechischen «proteios», was so viel wie «vorrangig» oder «grundlegend» bedeutet. Und tatsächlich ist Eiweiss für zahlreiche Funktionen unseres Körpers unverzichtbar. Es wird unter anderem für den Aufbau und Erhalt von Muskeln, für Organe und für viele Stoffwechselprozesse benötigt.

Leider gibt es keine eindeutige Alarmglocke, die uns vor einem Eiweissmangel warnt. Wie kannst du also erkennen, ob du möglicherweise zu wenig Eiweiss aufnimmst? Bestimmte körperliche Veränderungen können Hinweise liefern. Allerdings können diese Anzeichen auch andere Ursachen haben.

Heisshungerattacken im Griff halten

Proteine tragen dazu bei, dass du dich nach einer Mahlzeit länger satt fühlst. Enthält deine Ernährung zu wenig Eiweiss, kann es deshalb sein, dass du schneller wieder Hunger bekommst. Auch ein verstärktes Verlangen nach Süssigkeiten kann auftreten. Heisshunger hat allerdings viele mögliche Ursachen und ist allein kein verlässlicher Hinweis auf einen Eiweissmangel.

Deine Muskeln bauen ab

Wenn du dauerhaft zu wenig Eiweiss aufnimmst, kann dein Körper Muskelmasse abbauen. Denn er benötigt Proteine, um Muskeln aufzubauen und zu erhalten. Ein ausgeprägter Mangel kann deshalb dazu führen, dass du an Muskelkraft verlierst und dich körperlich schwächer fühlst.

Müdigkeit und schlechte Laune

Fühlst du dich häufig schlapp und müde, kann das viele Gründe haben. Auch eine unzureichende Eiweissversorgung kann eine Rolle spielen, insbesondere wenn gleichzeitig ein allgemeiner Nährstoffmangel vorliegt.

Proteine liefern Aminosäuren, die dein Körper unter anderem für die Herstellung von Botenstoffen benötigt. Dazu gehört auch Serotonin, das an der Regulierung der Stimmung beteiligt ist. Müdigkeit und schlechte Laune allein sind allerdings keine eindeutigen Anzeichen für einen Eiweissmangel.

Es bilden sich Wassereinlagerungen

Proteine spielen eine wichtige Rolle dabei, Flüssigkeit in den Blutgefässen zu halten. Bei einem ausgeprägten Eiweissmangel kann der Eiweissgehalt im Blut sinken. Dadurch kann Flüssigkeit ins umliegende Gewebe gelangen und Schwellungen verursachen. Solche Wassereinlagerungen können sich beispielsweise an den Beinen oder Füssen zeigen.

Haare, Haut und Nägel leiden

Für die Gesundheit von Haaren, Haut und Nägeln ist eine ausreichende Eiweissversorgung wichtig. Dein Haar besteht grösstenteils aus Keratin, einem Protein. Bei einem ausgeprägten Eiweissmangel können die Haare dünner werden und vermehrt ausfallen.

Auch deine Haut kann sich verändern und trockener oder schuppiger werden. Brüchige Nägel, die splittern oder einreissen, können ebenfalls mit einer unzureichenden Nährstoffversorgung zusammenhängen. Allerdings kommen auch andere Ursachen infrage.

Du hast einen Mangel – und was jetzt?

Erkennst du mehrere dieser Anzeichen bei dir wieder, bedeutet das nicht automatisch, dass du einen Eiweissmangel hast. Wenn du anhaltend müde bist, ungewöhnlich viele Haare verlierst oder Schwellungen bemerkst, solltest du die Ursachen ärztlich abklären lassen.