Drei Stück Datteln am Tag verringern das Alzheimer-Risiko

Reich an Vitaminen und Antioxidantien. Datteln sind wahre Gesundheitsbooster und haben es richtig in sich. Denn wie Studien belegen, helfen bereits drei Stücke der Frucht, Alzheimer vorzubeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Datteln fördern Gehirngesundheit dank Antioxidantien, senken Alzheimer-Risiko laut Studien

Hoher Energiegehalt: 100 Gramm enthalten 280 kcal und 66 g Zucker

Bereits drei Stück können das Alzheimer-Risiko vorbeugen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic

Klein, aber oho: Datteln haben es in sich, nicht nur kulinarisch, sondern auch gesundheitlich. Besonders ihre Antioxidantien stehen im Fokus der Forschung, da sie sich positiv auf die Gehirngesundheit auswirken können. Studien deuten darauf hin, dass ihr regelmässiger Verzehr das Risiko für Alzheimer senken könnte.

In Datteln stecken viele wertvolle Zutaten

Datteln sind reich an Antioxidantien und Spurenelementen, die für die einwandfreie Funktion des Körpers notwendig sind. Ausserdem sind sie eine Quelle für Vitamine wie Vitamin B1, B2, B3, B6, B9, A und K. Die Früchte haben allerdings auch einige Nachteile: ihren hoher Zucker- und Kaloriengehalt. Die Nährwerte von Datteln pro 100 Gramm sehen wie folgt aus:

Energiewert: ca. 280 kcal

Kohlenhydrate: 75 Gramm, davon etwa 66 Gramm Zucker

Ballaststoffe: 7 Gramm

Protein: 2 Gramm

Kalium: 690 Milligramm

Kalzium: 64 Milligramm

Phosphor: 62 Milligramm

Magnesium: 54 Milligramm

Kupfer: 0,4 Milligramm

Datteln sind eine Quelle für Flavonoide, Carotinoide und Phenolsäure: Diese Antioxidantien sind für die positiven Auswirkungen von Datteln auf die Gehirngesundheit verantwortlich. Darüber hinaus bieten die Früchte ein breiteres gesundheitliches Potenzial: Sie reduzieren Entzündungen, unterstützen Herz und Kreislauf und senken das Risiko von Augenkrankheiten.

Die heilende Wirkung von Datteln auf die Gehirngesundheit

Der regelmässige Verzehr von Datteln senkt nachweislich das Risiko für Alzheimer aufgrund der darin enthaltenen Antioxidantien. Diese neutralisieren freie Radikale, hochreaktive Sauerstoffverbindungen, die Zellen und DNA schädigen können. Ergebnisse einer 2016 in der Fachzeitschrift «Neural Regeneration Research» veröffentlichten Studie deuten darauf hin, dass Datteln zur Reduzierung von Entzündungsmarkern wie Interleukin 6 (IL-6) beitragen.

Hohe Konzentrationen dieser Marker erhöhen das Risiko für Erkrankungen wie Alzheimer. Die Studie zeigte ausserdem, dass der Verzehr von Datteln das Risiko der Bildung von Amyloid-Plaques verringert, die ebenfalls mit der Entwicklung von Alzheimer in Verbindung gebracht werden.

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelangten Wissenschaftler aus Indonesien, die ebenfalls das medizinische Potenzial von Datteln untersuchten. Ihre Forschungsergebnisse wurden 2020 im «Saudi Pharmaceutical Journal» veröffentlicht. Eine Studie an Mäusen zeigte, dass Tiere, die mit Datteln gefüttert wurden, ein besseres Gedächtnis und Lernvermögen aufwiesen als solche, die keine Datteln erhielten. Die Ergebnisse dieser Studie wurden 2015 im «Journal of Ayurveda and Integrative Medicine» publiziert.

Iss ein paar Datteln am Tag

Obwohl Datteln sehr gesund sind und dem Körper viele wichtige Nährstoffe liefern, sollten sie nicht in Massen genossen werden. Grund dafür ist ihr hoher Gehalt an Einfachzuckern und Kalorien. Drei grosse Medjool-Datteln wiegen etwa 70 Gramm. Diese Menge enthält mehr als 40 Gramm Einfachzucker und 180 kcal.

Mit der Sorte Deglet Nour, die manchmal nur halb so gross ist wie die Medjool-Datteln, kann man etwas mehr Datteln pro Tag essen. Der Zucker- und Kaloriengehalt pro 100 Gramm ist jedoch ähnlich. Diabetiker sollten bei Datteln besonders vorsichtig sein, da der hohe Gehalt an Einfachzuckern den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lässt. Auch bei Darmproblemen wie dem Reizdarmsyndrom ist vom Verzehr der Früchte abzuraten. In diesen speziellen Fällen können selbst drei Datteln zu viel sein.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.