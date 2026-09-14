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Expertin über den unterschätzten Lebensverlängerer
Warum Freundschaften so gesund sind

Einsamkeit tut nicht nur der Seele weh, sie kann auch unserem Körper zusetzen. Doch wie gross ist die Gefahr und das Gesundheitsrisiko tatsächlich? Dies erklärt Psychotherapeutin Ebongo Tshomba von der Onlinepraxis santé24 im Podcast «länger gsund».
Publiziert: 06:57 Uhr
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Jasmin Wernli und Sina Albisetti
Enjoy Toyota Electric

Erleben Sie elektrisches Fahrgefühl ohne Kompromisse – mit modernster Technologie, intelligenter Effizienz und der Zuverlässigkeit von Toyota. Ob Stadt, Berge oder Langstrecke: Unsere vielseitigen Elektro-Modelle begleiten Sie souverän durch jeden Alltag. Entdecken Sie jetzt die Freiheit und den Komfort der neuen Mobilität.

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