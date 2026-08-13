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Gene oder Lebensstil?
Was wirklich über ein langes Leben entscheidet

Ob wir gesund alt werden, ist nicht allein eine Frage der Gene. Welche Rolle unser Lebensstil tatsächlich spielt und warum das Hoffnung macht, erklärt Silke Schmitt Oggier, Chefärztin der Onlinepraxis santé24 von Swica im Podcast «länger gsund».
Publiziert: 13.08.2026 um 15:54 Uhr
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Aktualisiert: 13.08.2026 um 18:31 Uhr
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Sina Albisetti und Jasmin Wernli
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