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Lernen von 100-Jährigen
Das ist der Code für ein langes Leben

Blue Zones gelten als Regionen, in denen aussergewöhnlich viele Menschen 100 Jahre alt werden. Viele ihrer Gewohnheiten lassen sich auch in unseren Alltag integrieren. Silke Schmitt Oggier, Chefärztin der Onlinepraxis santé24 von Swica sagts im Podcast «länger gsund».
Publiziert: 14:49 Uhr
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Aktualisiert: 16:00 Uhr
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Sina Albisetti und Jasmin Wernli
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