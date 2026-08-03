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10'000 Schritte nicht nötig
Was deinem Körper wirklich guttut

10'000 Schritte pro Tag? Die WHO setzt bei ihren Bewegungsempfehlungen einen anderen Schwerpunkt. Worauf es für die Gesundheit wirklich ankommt, erklärt Nora Wieloch, leitende Ärztin für Sportmedizin an der Universitätsklinik Balgrist, im Podcast «länger gsund».
Publiziert: vor 29 Minuten
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