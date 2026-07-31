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Es sind weniger als 10'000!
So viele Schritte braucht dein Körper wirklich

Die 10'000-Schritte-Regel kennt jeder. Doch stimmt sie überhaupt? Nora Wieloch, leitende Ärztin für Sportmedizin an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich, räumt im Podcast «länger gsund» mit einem weitverbreiteten Mythos auf.
Publiziert: 11:00 Uhr
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Aktualisiert: vor 41 Minuten
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Jasmin Wernli und Sina Albisetti
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