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Die beliebteste Ausrede
Warum «keine Zeit» meistens nicht stimmt

Zeitmangel ist die häufigste Begründung, wenn es um Bewegung, Erholung oder gesunde Ernährung geht. Doch oft steckt mehr dahinter. Birgit Schmid, Psychotherapeutin bei der Onlinepraxis santé24 von Swica, erklärt im Podcast, weshalb wir Gesundheit aufschieben.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Jasmin Wernli und Sina Albisetti
Enjoy Toyota Electric

Erleben Sie elektrisches Fahrgefühl ohne Kompromisse – mit modernster Technologie, intelligenter Effizienz und der Zuverlässigkeit von Toyota. Ob Stadt, Berge oder Langstrecke: Unsere vielseitigen Elektro-Modelle begleiten Sie souverän durch jeden Alltag. Entdecken Sie jetzt die Freiheit und den Komfort der neuen Mobilität.

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