DE
FR
Abonnieren

Eierstöcke verjüngen
Lässt sich die Menopause hinauszögern?

Könnte sich die biologische Uhr der Eierstöcke eines Tages zurückdrehen lassen? Die Forschung untersucht dafür verschiedene Ansätze. Was dahintersteckt und wie weit die Wissenschaft ist, erklärt Gynäkologe Peter Dietz im Podcast «länger gsund».
Publiziert: 12:03 Uhr
Kommentieren
Bildschirmfoto 2026-05-14 um 09.49.24.png
Blickgruppe_Portrait_338.JPG
Sina Albisetti und Jasmin Wernli
Enjoy Toyota Electric

Erleben Sie elektrisches Fahrgefühl ohne Kompromisse – mit modernster Technologie, intelligenter Effizienz und der Zuverlässigkeit von Toyota. Ob Stadt, Berge oder Langstrecke: Unsere vielseitigen Elektro-Modelle begleiten Sie souverän durch jeden Alltag. Entdecken Sie jetzt die Freiheit und den Komfort der neuen Mobilität.

Erleben Sie elektrisches Fahrgefühl ohne Kompromisse – mit modernster Technologie, intelligenter Effizienz und der Zuverlässigkeit von Toyota. Ob Stadt, Berge oder Langstrecke: Unsere vielseitigen Elektro-Modelle begleiten Sie souverän durch jeden Alltag. Entdecken Sie jetzt die Freiheit und den Komfort der neuen Mobilität.

Erfahre hier mehr:
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
länger gsund
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen