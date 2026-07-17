Wer seinen Teller mit farbenfrohem Obst und Gemüse befüllt, tut gleich mehreren seiner Organe einen Gefallen. Wie die Ernährungsexpertin Tamara Tanasković erklärt, unterstützen unterschiedliche Farbpigmente verschiedene Funktionen im Körper.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pflanzenfarbstoffe wie Chlorophyll und Lycopin fördern Gesundheit und Entgiftung

Ernährungsexpertin: Farbige Lebensmittel schützen Herz, Gehirn, Haut und Sehvermögen

Anthocyane und Lycopin senken Risiko für Alzheimer, Herzkrankheiten und Diabetes

Wiebke Köhne

Spinat beugt Eisenmangel vor, Rüebli sind gut für die Augen, Blaubeeren schützen das Gehirn und wer ein gesundes Herz will, soll viele Tomaten essen. Hinter diesen stark vereinfachten Alltags-Ratschlägen steckt jahrelange wissenschaftliche Forschung. Wie sich zeigt, geben pflanzliche Farbstoffe einen Aufschluss über ihre gesundheitliche Wirkung im Körper.

«Alle Pflanzenpigmente haben eine antioxidative Wirkung und eine eigene Rolle, die sich, je nach Farbe, voneinander unterscheidet», erklärt die Ernährungsberaterin Tamara Tanasković gegenüber dem serbischen Nachrichtenportal «Blic». Deshalb sollte man auch bei Obst und Gemüse auf Abwechslung setzen und nicht nur ein vermeintliches Superfood zu sich nehmen.

Grün als Synonym für Entgiftung

Grünes Gemüse ist bei einer gesunden Ernährung unverzichtbar: Der Farbstoff Chlorophyll trägt zu der Regeneration von roten Blutkörperchen bei. Laut der Ernährungsexpertin stärkt der regelmässige Verzehr von grünem Gemüse die Leber und fördert somit die Ausscheidung von Giftstoffen – zudem kann dadurch die Verdauung unterstützt werden.

Hauptquellen für Blattgrün:

Spinat

Grünkohl

Rucola

Brokkoli

Orange und gelb schützen Haut und Sehvermögen

Aus dem Farbstoff Beta-Carotin kann die Leber wertvolles Vitamin A gewinnen. Dieses ist für viele Körperfunktionen unerlässlich. «Ein Mangel kann zu Sehstörungen wie Nachtblindheit oder trockenen Augen führen», stellt Tanasković klar. Wer hingegen genügend davon aufnimmt, hilft nicht nur seiner Netzhaut. Eine ausreichende Versorgung mit Vitamin A zeigt sich an vitalen Schleimhäuten und einer strahlenden Haut.

Hauptquellen für Carotinoid:

Karotte, Kürbis und Süsskartoffel

Papaya und Mango

Pfirsiche und Aprikosen

Blau und violett für ein langes Leben

Besonders antioxidativ wirken Anthocyane. Diese sind für eine intensiv blaue, violette oder rote Farbe verantwortlich. Sie reduzieren Entzündungen im Körper, schützen Zellen vor Schäden und helfen dabei, die Gehirngesundheit zu erhalten. «Deshalb können sie auch das Risiko für Herzkrankheiten, Diabetes und Alzheimer senken», erklärt Tamara Tanasković.

Hauptquellen für Anthocyane:

Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren und Brombeeren

Auberginen, rote Zwiebeln und Rotkohl

Lavendel und Veilchen

Rot ist der beste Freund des Herzens

«Pflanzliche Lebensmittel in der Farbe Rot fördern eine gesunde Durchblutung und tragen zur Aufrechterhaltung eines optimalen Blutdrucks bei.» Der dafür verantwortliche Farbstoff nennt sich Lycopin. Weil er in Kombination mit Fett besser aufgenommen werden kann, rät die Ernährungsberaterin dazu, bei Tomatensalat nicht auf das Olivenöl zu verzichten und bei Wassermelonen die Kerne mitzuessen.

Hauptquellen für Lycopin:

Tomaten

Erdbeeren und Wassermelonen

Rote Paprika

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.