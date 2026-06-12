Graue Haare sorgen im Netz gerade für mächtig Wirbel. Konkret geht es um die Frage, ob das Ausreissen von einzelnen grauen Haaren dazu führt, dass noch mehr Silberstreifen nachkommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eine Diskussion über graue Haare geht auf X viral mit 9,5 Millionen Aufrufen

KI Grok widerlegt den Mythos, dass Ausreissen grauer Haare Vervielfachung verursacht

Mehrfaches Ausreissen macht Haare dünner, empfohlen wird Färben statt Entfernen

Johannes Hillig Redaktor News

Plötzlich ist es da. Einfach so: ein graues Haar. Auf dem Kopf, im Bart oder sonst wo am Körper. Was nun? Die erste Reaktion: schnell weg damit! Vielleicht war es ja nur ein Versehen. Eigentlich hätte es voller Farbe und Strahlkraft sein sollen. Also wird es kurzerhand entfernt. Doch macht das das Ganze nur noch schlimmer?

Genau diese Frage sorgt auf X gerade für wilde Diskussionen. Am Donnerstag stellte ein User der künstlichen Intelligenz von X, Grok, die Frage: «Hey Grok, stimmt es, dass das Ausreissen eines grauen Haars mehrere graue Haare verursachen kann?» Die simple Frage ging innert Stunden viral. Fast 9,5 Millionen Aufrufe hat der Post auf X.

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Die KI antwortete prompt und stellte klar: «Nein, das ist ein Mythos! Das Ausreissen eines einzelnen weissen Haars lässt weder mehr graue Haare spriessen, noch macht es die Nachbarhaare weiss. Jeder Follikel ist unabhängig – ein einzelner Follikel wächst einfach wieder weiss nach (kein Pigment mehr da).» Mehrfaches Ausreissen kann aber dazu führen, dass die Haare dünner nachwachsen. Die KI rät, die Haare lieber zu färben.

«Habe es selbst erlebt und bei anderen gesehen»

Obwohl die Wissenschaft der KI recht gibt, brennt in den Kommentaren die Luft. Viele User glauben weiterhin fest an den Mythos. Ein Nutzer behauptet gar: «Die Antwort ist nicht korrekt, nicht nur das Rupfen, sondern sogar das Schneiden von Haaren verursacht multiple Haare. Habe es selbst erlebt und bei anderen gesehen.»

Andere sind fasziniert, dass es offenbar weltweit ein Irrglaube ist, dass man graue Haare nicht ausreissen sollte, weil mehr nachwachsen könnten. Ein User ist ausserdem schockiert, dass die KI für so eine simple Frage benutzt wurde, die man auch schnell selbst hätte beantworten können – mit ein paar Klicks im Internet.