Wie sollte das perfekte Männerbein aussehen? Glatt oder behaart? Diese einfache Frage sorgt im Netz gerade mächtig für Wirbel und wilde Diskussionen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Viral-Post zeigt rasiertes und behaartes Männerbein und löst Debatte aus

Posting erreicht 15 Millionen Aufrufe, über 1000 Kommentare diskutieren Vorlieben

Frauen bevorzugen entweder glatte Beine oder natürliche Behaarung bei Männern

Johannes Hillig Redaktor News

Viele Frauen rasieren, epilieren oder wachsen sich die Beinhaare. Schliesslich wird das als Schönheitsideal verkauft und beworben. Und die Männer? Die müssen gar nichts machen. Oder vielleicht doch! Denn gerade wird im Netz hitzig diskutiert, wie das perfekte Männerbein auszusehen hat.

Auslöser ist ein virales X-Posting vom Donnerstag. Zu sehen: links ein komplett kahles Männerbein, rechts die totale Wildnis. Die simple Frage an die Frauenwelt: «Ladys, seid ehrlich – was ist attraktiver?»

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«Echte Kerle sind behaart, oder?»

Die einfache Frage hat einen Nerv getroffen. Der Post wurde fast 15 Millionen Mal aufgerufen. Über 1000 Kommentare finden sich darunter. Und die Meinungen gehen weit auseinander. «Echte Kerle sind behaart, oder?», lautet ein Kommentar. Mit der Ansicht ist die Userin nicht allein. Eine andere Dame schreibt: «Ich bevorzuge behaart. Ich liebe es, von diesen kleinen Härchen gekitzelt zu werden.»

Es gibt aber auch viele, die lieber glatte Männerbeine haben. So schreibt eine Frau: «Ich habe immer gedacht, Männer würden schrecklich aussehen, wenn sie sich die Beine rasieren und dann habe ich meinen Freund mit seinen glatt rasierten, extra glatten Beinen gesehen. Es hat mich umgehauen.»

«Ein Bein rasiert und ein Bein behaart»

Und für Diskussionen im Internet typisch finden sich auch andere Antworten unter dem Post. «Damen kümmern sich nicht wirklich ums Haar. Sie kümmern sich um Vermögen, Persönlichkeit, Liebe, Respekt, Fürsorge usw.», lautet ein weiterer Kommentar. Andere nehmen den Bein-Krieg mit Humor. «Der mit den glatten Beinen trägt Socken im Bett, und das ist alles an Info, was ich brauche.»

Ein anderer schlägt den ultimativen Kompromiss vor: «Ein Bein rasiert und ein Bein behaart, um alle zu befriedigen.»